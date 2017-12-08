Заседание Совета министров Союзного государства в Гомеле: темы обсуждения

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня в Гомеле заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестку заседания включено более 20 вопросов, в том числе предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в уходящем 2017 году.