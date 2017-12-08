Заседание Совета министров Союзного государства в Гомеле: темы обсуждения

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня в Гомеле заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестку заседания включено более 20 вопросов, в том числе предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в уходящем 2017 году.
Будут обсуждаться и параметры бюджета на 2018, ход выполнения совместных научно-технических программ, вопросы формирования единого миграционного и визового пространства. Участники заседания обсудят выполнение решений Высшего госсовета о сохранении потенциала машиностроительного комплекса и отмене роуминга на территории Союзного государства. Планируется также рассмотреть учреждение совместной премии в области науки и техники.
Кроме того, запланированы переговоры премьеров двух стран.