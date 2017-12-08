Бюджет на 2018, взаимные балансы и снятие барьеров: повестка заседания Совмина Союзного государства в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле все готово для проведения заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестку включено более 20 вопросов, в их числе предварительные итоги торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и энергетического сотрудничества в уходящем году.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Почему такая повестка разнообразная? Во-первых, союзные Совмины собираются нечасто, поэтому повестка накапливается. Как правило, часть блоков по торгово-экономическому сотрудничеству. Это вопросы взаимных балансов, где у нас периодически возникают дискуссии. Это некая интеграционная совместная повестка. Это вопросы взаимного допуска на рынки, снятие барьеров, ограничений. Это культурный обмен, культурное сотрудничество. Образовательные программы, в частности: в повестке дня есть вопрос нашего совместного проекта развития могилевской площадки образовательной, и прочее.