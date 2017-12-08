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Нового руководителя Узденского района представили коллективу

08 декабря 2017 14:57
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Новости Беларуси. Нового руководителя Узденского района представили коллективу. Президент Александр Лукашенко накануне дал согласие о назначении Сергея Савицкого председателем Узденского райисполкома. Сегодня за его кандидатуру проголосовали на заседании районного Совета депутатов. Сергей Савицкий официально вступил в должность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.    

Нового руководителя Узденского района представили коллективу -1

Сергею Савицкому – 36 лет. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Дзержинского райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия.

Нового руководителя Узденского района представили коллективу -3

Окончил сельскохозяйственную академию в Горках и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Несмотря на молодой возраст, имеет хороший опыт в работе на профильных должностях. Из приоритетных направлений работы на новом месте – Сергей Савицкий определился верно.

Нового руководителя Узденского района представили коллективу -5

Сергей Савицкий, председатель Узденского райсполкома:
Сегодня развитие Узденского района, в первую очередь, это развитие сельского хозяйства. Если деньги будут на селе, деньги будут в сельскохозяйственных предприятиях. Это будет благополучие тех людей, тех территорий, на которых находятся те предприятия. 

Нового руководителя Узденского района представили коллективу -7

Назначение председателя Узденского райисполкома – пятое по счету для местной вертикали в Минской области. До этого, новые руководители пришли в Солигорский, Борисовский, Червенский, Стародорожский районы.

Нового руководителя Узденского района представили коллективу -9

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси # Сергей Савицкий

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