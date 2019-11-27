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  • Давыдько об оппозиции: «Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? «Лукашенко, уходи!» А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы?»

Давыдько об оппозиции: «Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? «Лукашенко, уходи!» А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы?»

27 ноября 2019 17:19
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Избирательную кампанию-2019 обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Особенностью данной предвыборной кампании для меня явилось следующее: мне показалось, что оппозиция, вообще, конструктивно не участвовала в этом процессе. Грубо говоря, ни одной свежей идеи, которая была бы поддержана у избирателей, народом, ни одного яркого персонажа, который отстаивал бы в каком-то избирательном округе свои позиции.

Одиозно, тупо, нафталинно, одни и те же какие-то замыленные, затёртые фразы.

И да, они сами многие говорили о том, что: «Мы идём в эту кампанию не для того, чтобы победить, выиграть, а для того, чтобы как можно больше объяснить о своих позициях, о своих целях людям». Так где вы объяснили? Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? «Лукашенко, уходи!» А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы? Вот там перечисляют на одной руке, три пальца загибая – я легко аргументами разгибаю эти четыре пальца, даю им ещё больше аргументов в пользу того, что, допустим, Президент на своём месте. И, слава Богу, что он у нас такой. И всё – тишина, ответить не могут. Вот начинаются оскорбления. Вот этом и у меня конкретно в округе, к сожалению, у меня не было соперника, с которым я мог бы конструктивно подискутировать.

Давыдько об оппозиции: «Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? «Лукашенко, уходи!» А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы?»-1

# Выборы в Беларуси # Геннадий Давыдько

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