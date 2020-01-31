Заседание межправительственного Совета в Алма-Аты: в повестке заявлено 12 вопросов

Новости Беларуси. Экономическое сотрудничество и расширение взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Эти и многие другие темы обсудят 31 января главы правительств стран Евразийского экономического союза в Алм-Аты на заседании межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В мероприятии примет участие и премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На встрече глав правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Молдовы, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, речь пойдет об устранении барьеров, препятствующих работе внутренних рынков, а также о развитии интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.