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Заседание межправительственного Совета в Алма-Аты: в повестке заявлено 12 вопросов

31 января 2020 07:11
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Новости Беларуси. Экономическое сотрудничество и расширение взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. Эти и многие другие темы обсудят 31 января главы правительств стран Евразийского экономического союза в Алм-Аты на заседании межправсовета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание межправительственного Совета в Алма-Аты: в повестке заявлено 12 вопросов-1



В мероприятии примет участие и премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На встрече глав правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Молдовы, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, речь пойдет об устранении барьеров, препятствующих работе внутренних рынков, а также о развитии интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Заседание межправительственного Совета в Алма-Аты: в повестке заявлено 12 вопросов-3

Всего на повестку вынесены 12 вопросов. Предполагается, что заседание пройдет в узком и расширенном составах. Кроме того, участники межправительственного Совета посетят международный форум «Цифровое будущее глобальной экономики».

# Международная политика # Сергей Румас # Фотофакт

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