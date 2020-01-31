Румас: Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции
Новости Беларуси. Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас находится в Казахстане с двухдневным визитом.
С 1 января наша страна приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. Усилия будут прежде всего сосредоточены на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС.
По словам Сергея Румаса, одним из инструментов достижения этой цели должно стать усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии. В таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. А также осуществление госзакупок, предоставление субсидий.
Премьер-министр Беларуси призвал стороны к конструктивному взаимодействию и выразил надежду на достижение совместными усилиями действительно важных и эффективных результатов развития ЕАЭС.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза. Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, мы связываем также с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других.
Создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества в ЕАЭС, переход на электронные формы разрешительных документов также будут способствовать развитию экономического союза.
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