Румас: Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции

Новости Беларуси. Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас находится в Казахстане с двухдневным визитом.

С 1 января наша страна приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. Усилия будут прежде всего сосредоточены на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС.