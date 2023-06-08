Военно-политическая обстановка накалена до предела. Слова Лукашенко на встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ

Военно-политическая обстановка накалена до предела, но это лишь вершина айсберга. Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она проходит во Дворце Независимости. Белорусский лидер успел высказаться и об украинском конфликте: его важно остановить сейчас, а не искать его причины. Затронул глава государства и роль США в возникшем противостоянии. В следующих выпусках мы подробно расскажем о главном. Следите за нашими эфирами.