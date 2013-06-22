«Если верить CNN - Стамбул уже лежит в руинах!» Беспорядки в Турции совпали со стартом избирательной кампании

Александр Лукашенко точно подметил, точно и не без гордости за Беларусь, подметил, что мирная, спокойная жизнь становится редкостью в современном мире. Даже в стабильной, казалось бы, Турции, где сильная власть и где народ настолько увлечен бизнесом и продвижением своей страны в 10-ку развитых государств, в последнее время возникли серьезные угрозы общественному строю. Площадь Таксим в Стамбуле стала еще одним символом современных волнений. Это, конечно, не площадь Тахрир в Каире по масштабу и накалу противостояния, но технологии похожие. Даже, если вспомним, в Беларуси испытывали такие технологии, например, молчащие демонстранты. Турецкий дебют, который ожидали, что, может быть, закончится матом в три хода - не завершился. За событиями наблюдала наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

В первые дни лета в Турции стартовал не только туристический, но и сезон протестов. Изначально мирная акция против строительства торгового центра на месте парка Гези переросла в многотысячные антиправительственные митинги. Водометы, слезоточивый газ... Деревья еще не вырубили, но уже есть четверо погибших и пострадавшие — несколько тысяч человек.

Центр Стамбула и тот самый парк Гези, вокруг которого и разворачиваются события последних недель. Правда, в самом сквере сейчас нет ни палаток, ни митингующих, потому что сейчас здесь вообще нет никого, кроме полицейских. Парк огородили красно-белыми лентами, сейчас попробуем узнать, насколько все это может затянуться...

Сейчас парк своего рода нейтральная территория. Власти Турции объявили, что вырубать сквер не будут, пока суд не вынесет решение о законности проекта застройки. Если же Фемида окажется на стороне правительства, спорный вопрос вынесут на местный референдум.

Правда, митингующие, похоже, давно забыли о своих «зеленых целях». Сценарий будто повторяется: беспорядки, потом молчание. Участники акций протеста требуют отставки премьер-министра Эрдогана и всей правящей партии.

Участник акции:

Мы всего лишь хотели остановить вырубку парка, но полиция напала на нас, как на преступников, мой друг был тяжело ранен. Они атаковали не тех, кто участвует в митингах, а весь стиль жизни и свободу наших людей!

Площадь Таксим, которую облюбовали протестующие, в буквальном смысле — как у мира на ладони. Каждые 10 минут здесь останавливаются автобусы с туристами, которым сейчас едва ли интересен культурный центр Ататюрка. Первым делом торопятся сфотографировать участников акции протеста. Вот, к примеру, рядом с обувью в знак памяти о погибших.

Вокруг — банки, отели, рестораны, в том числе и гостиница Орхана. Менеджер уже третью неделю подсчитывает убытки.

Сафи Орхан Кутлуай, менеджер отеля:

Когда начались беспорядки, наши клиенты стали отказываться от забронированных номеров. Даже те, кто заранее оплатил бронь. В лучшем случае, переносили даты, скажем, на август, но многие просто отменили свои поездки.

А вот имиджевые потери Турции пока не берется оценить никто. Массовые протесты не только в Стамбуле, но и других городах — на днях разгоняли митинги в Анкаре — ударили и по международным позициям страны. Накануне Германия заблокировала очередной этап переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

Еврен Кахраман, аналитик:

Не все готовы уважать стиль жизни и общественную ситуацию в других странах. В Европе считают, что если вы хотите стать членом ЕС, значит, должны слепо следовать правилам и жить по уставу еврокоалиции. Протесты на площади вписываются в их каноны, только если эти протесты на площади в Испании или, скажем, Франции. Турция не в счет.

Протесты «накричали» и на контракты турецких бизнесменов. Муж Роуэны — босс крупной судостроительной компании. 10 тысяч человек в штате. Есть ресурсы, есть репутация, но самое сложное сейчас — просто доказать иностранным партнерам, что с выполнением обязательств проблем не будет.

Роуэна Мартинез Улаян:

Он едет заключать очередной контракт — а это многомиллионные сделки — и у него спрашивают: а вы уверены, что справитесь, что ситуация не изменится в худшую сторону — у вас же война?! Если верить CNN - Стамбул уже лежит в руинах! Но ведь мы с вами сейчас тоже находимся в Стамбуле, и здесь все спокойно.

Роуэна тоже умеет профессионально сгущать краски (она художник - прим.). Но ей особенно обидно, что вся эта ситуация происходит именно в то время, когда экономика Турции наконец-то окрашена в светлые тона.

Роуэна Мартинез Улаян:

Я не экономист, но тоже замечаю, насколько укрепляется наша экономика. В этом году я поехала в Норвегию и впервые смогла поменять турецкую лиру в европейском банке. Раньше на нашу валюту никто бы и не посмотрел.

Беспорядки в Турции по времени практически совпали со стартом избирательной кампании. Голосовать на президентских выборах жители страны будут в следующем году. И, по мнению аналитиков, лучшего момента приковать к себе внимание для оппозиции сложно было бы найти.

Талха Балык, главный редактор газеты «Вести Турции Босфор»:

Оппозиционные группы, которые всегда были против правительства, против Эрдогана. Они использовали это и хотели этим испортить имидж Эрдогана. Это вандалы, которые испортили нашу экономику.

Символом протестов в их нынешней фазе стал «Дуранадам», в переводе с турецкого - «человек стоящий». Правда, митингуют во всех положениях: лежа, стоя, кто-то доедает свой ужин сидя. А вот стражи порядка за всем этим наблюдает через дорогу, на подступах к злополучному парку Гези. Правда, состояние готовности номер один здесь все рвно чувствуется: практически все пространство вокруг площади буквально заставлено водометами и прочей спецтехникой.

Пристально наблюдают за протестующими круглые сутки. Полицейские даже стулья себе поставили, понимая, что сидеть придется долго, причем контролируют ситуацию отнюдь не только с дубинками в руках.

«Революция со вкусом кебаба», как ее уже успели назвать, сегодня больше напоминает «холодную войну». Стороны - полиция и протестующие — выжидают, зато в атаку вместо них идут находчивые уличные торговцы. Едва ли не раньше митингующих на площади Таксим появились продавцы чая, кофе и турецкого фастфуда. Зарабатывать здесь умеют. Не только на туристах.