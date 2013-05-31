Новости Беларуси. Движение в сторону создания Евразийского экономического союза дает новые возможности для бизнеса. Эксперты продолжают обсуждать итоги заседания Высшего евразийского экономического совета, который прошел в Астане.

Напомним, стороны подписали ряд документов, согласовали создание интегрированной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза. До 2015 года, к моменту создания ЕЭС, эксперты должны провести ревизию изъятий, которые сегодня существуют в союзе трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Например, изъятия, которые существуют в Беларуси, касаются института специмпортера в алкогольной продукции, в Республике Казахстан и РФ такого специмпортера нет. Таких примеров можно привести много, потому что даже в Таможенном Кодексе существует порядка 370 изъятий. Сейчас коллегии Евразийской экономической комиссии предстоит большая работа по систематизации этих изъятий, на основании этого будет сделана дорожная карта и, конечно, Правительствам предстоит большая работа - за такой короткий период рассмотреть порядка и определить позицию Правительств, как мы намерены эти изъятия убирать и в какой срок.