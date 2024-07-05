Российский политолог: Беларусь для ШОС может выступать как транзитный хаб на европейское пространство

Экспертное сообщество высоко оценивает потенциальный вклад Беларуси в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Прошедший в Астане саммит объединения стал по истине историческим для нашей страны. Лидеры стран-участниц приняли решение о завершении процедуры вступления Беларуси в Организацию в качестве полноправного члена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективное сотрудничество в целях укрепления региональной безопасности, динамичное развитие экономического взаимодействия, углубление гуманитарных связей – приоритеты и интересы нашей страны в ШОС неизменны. Перед нами открываются новые перспективы.

Впрочем, присоединение к ШОС – значимое событие и для расширения формата самой Организации. Об этом заявил российский политолог Александр Степанов. Он отметил, что после вступления нашей страны в шанхайскую семью объединение превратилось из регионального азиатского блока в площадку, которая претендует на интеграцию всего евразийского пространства. Минск в данном случае выступает в качестве ключевого форпоста на европейском направлении. Выгода от такого сотрудничества обоюдна. Значимость этого события для Беларуси также сложно переоценить.

Александр Степанов, политолог (Россия):

Значимость контактов внутри ШОС, координация с ключевыми региональными игроками, лидерами – это существенный задел на перспективу в рамках развития торгово-экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики. И географическое положение Беларуси определяет на перспективу очень серьезный потенциал, потому что Беларусь может выступать в качестве транзитного хаба на все европейское пространство. И не только в формате расширения торгово-экономического сотрудничества, но и в рамках энергетического вектора. Но и, конечно же, ключевым моментом является общая евразийская система безопасности.