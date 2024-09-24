Эксперт объяснил, почему США не нужен многополярный мир

Свет клином не сошелся на Западе, но там верить в это не хотят, а потому крайне обеспокоены падением уровня своего влияния в мире. США – первые, кто забил тревогу. Недовольство Вашингтона вызывает интенсивность сотрудничества стран БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимодействие государств-членов в Штатах рассматривают как вызов американскому доминированию. Панику подхватили местные СМИ. Bloomberg пишет: «Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро. Есть растущие державы, которые хотят больше заявить о себе в многостороннем пространстве – от Китая до других – и Глобальный Юг все больше имеет голос».

БРИКС демонстрирует стремительный рост. На то, чтобы войти в группу претендуют более 40 государств. В том числе Беларусь. Заявку нашей страны рассмотрят в приоритетном порядке. Создание альтернативного центра глобального влияния наносит удар по репутации Вашингтона, его главный Альянс – НАТО – расширяется не так активно да и демонстрирует совсем не мирные цели. Эксперты, чье мнение транслирует Bloomberg, отмечают: «Страны, находящиеся за пределами орбиты США и их соперников видят, как появляется новый узел силы. Вероятно, это способствует тому, что они остаются между двумя полюсами, способствуя многополярности в мире».

Сергей Прохоров, ведущий:

А что по этому поводу думают российские специалисты? На прямой связи со студией Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук, профессор Николай Межевич, добрый вечер. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук, профессор:

Добрый вечер!

Сергей Прохоров:

Сегодня с коллегами говорим о растущем в мире влиянии БРИКС и реакции на это Запада. На ваш взгляд, расширение организации в действительности может представлять серьезную репутационную опасность для Вашингтона или эту тему скорее раздувают зарубежные СМИ? Межевич: США заинтересованы в том, чтобы на планете было одно государство. Подробности. Сергей Прохоров:

Чем обусловлено такое быстрое расширение БРИКС? На сегодня 34 государства выразили желание присоединиться в той или иной форме к деятельности организации. Межевич: БРИКС является перспективным форматом – будущий саммит для Беларуси будет успешным