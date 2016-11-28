Новости Беларуси. Инвестиции, торговля, промышленная кооперация. Перспективы партнерских отношений между Минском и Баку 28 ноября обсудили на высшем уровне. Президент Беларуси находится с официальным визитом в Азербайджане. Как заявил Александр Лукашенко во время встречи со своим коллегой Ильхамом Алиевым,

Азербайджан может рассчитывать на Беларусь как на самого близкого друга.

Белорусского лидера в Азербайджане встречали как давнего друга. С 2006 года Президенты Беларуси и Азербайджана регулярно – раз в 3 года обмениваются визитами. Как позже скажут политики,

сегодняшний диалог еще раз подчеркнул стратегический характер отношений.

Экономическое взаимодействие Беларуси и Азербайджана строится на крепкой личной дружбе глав двух государств. Официальный Баку в трудные времена не раз подставлял нам дружеское плечо.

В Минске это не забывают и ценят.

Такая готовность помочь в прямом смысле дорогого стоит. Крепкое рукопожатие и лидеры двух стран удались для переговоров в узком формате. Но перед этим – обязательная торжественная церемония встречи по законам протокола и восточного гостеприимства.

Несколько минут Президенты позируют для протокольной фотосъемки. И практически сразу садятся за стол переговоров.

Юлия Бешанова, СТВ:

Резиденция президента Азербайджана «Загульба» – именно здесь проводятся важные встречи на высшем политическом уровне, и в эти минуты тет-а-тет беседуют глава Беларуси вместе с главой Азербайджана. Пока Президенты беседуют тет-а-тет, дипломатический десант времени не теряет, обсуждаются те самые важные вопросы,

которые в последующем вполне могут стать основой для заключения новых документов о сотрудничестве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что у нас есть проблемы, которые мы должны обсуждать и, как вы правильно сказали, намечать пути дальнейшего движения. Если честно, я когда появляюсь в Баку, у меня вот эти главные вопросы отодвигаются на второй план, когда я вижу это развитие. И когда я вижу ваши стройки, очень разумные, рациональные, я забываю о тех вопросах, которые нам придётся с вами решать. И я кое-чему учусь, подмечая то, что можно перенести на белорусскую землю. И за это тоже вам благодарен.

Во-вторых, Ильхам Гейдарович, хочу поздравить вас с высоким доверием азербайджанского народа. Вы можете на нас рассчитывать, как на самых близких друзей. Если мы можем чем-то быть полезны вам в Азербайджане, мы всегда это сделаем. Наши возможности вы хорошо знаете, вы большой друг в Беларуси, вы уже немало бывали у нас. У нас нет закрытых тем, мы сотрудничаем, правильно вы сказали, по всем направлениям. Мы и будем сотрудничать по всем направлениям, мы никому не вредим нашим сотрудничеством, мы открыты, мы и дальше будем открыты и публично, если можно так сказать, при обсуждении самых злободневных вопросов нашей действительности.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской республики:

Отношения между нашими государствами самые близкие, дружественные, товарищеские. Мы с вами регулярно встречаемся в Минске, Баку, других местах, в рамках международных мероприятий, и всегда обмен мнениями с вами бывает очень полезным, приятным. Мы очень много решили вопросов двустороннего формата в последние годы. Есть хорошие результаты. И каждый раз на новой встрече мы подводим итоги и видим, что даже за короткое время, всё ровно мы видим результаты.

В белорусской делегации не только руководители ведомств и министерств, но главы крупных промышленных производств.

И не удивительно – Минск и Баку тесно сотрудничают практически по всем направлениям.

От промышленности и нефтепереработки до культуры и образования. Главный акцент дня сегодняшнего, безусловно – экономический. В глобально непростые времена наши страны сохраняют товарооборот на высоком уровне. За 2015 год наторговали почти на 300 миллионов долларов.

Вместе с тем, по объективным причинам, 2016 год был не столь плодотворным.

Ильхам Алиев:

Большой блок отношений связан с экономическими вопросами. Мы рады тому, как складываются отношения, особенно совместные производства, которые налажены в Азербайджане. Но уровень взаимной торговли, конечно же, нас радовать не может. Мы сегодня с вами уже обменялись мнениями о том, как расширить диапазон сотрудничества, номенклатуру и увеличить товарооборот. Для этого есть очень хороший потенциал, мы можем увеличить взаимный экспорт за очень короткое время, правильно организовав работу.

Азербайджан от Синеокой практически не отличается по численности населения. Зато существенно впереди по запасам природных ресурсов. Прикаспийское государство в топ-списке лидеров по добычи нефти и газа. Черное золото ежегодно приносит в казну до 20 миллиардов долларов.

Главный вопрос – перспективы добычи нефти Беларусью в Азербайджане

и ее поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Экономическое окно уже позволило проработать схему.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Было экономическое окно, в рамках этого окна мы приобрели танкер 85 тысяч азербайджанской нефти. Будет и дальше складываться экономическая ситуация. Будем и дальше продолжать это сотрудничество. Мы, естественно, обсуждаем углублённо сотрудничество вместе в химической сфере. В этом направлении мы будем работать по продуктам – полипропилен, полиэтилен. Аналогичную продукцию, интересующую азербайджанскую сторону, мы тоже готовы предложить.

Александр Лукашенко уверен – в нефтяной сфере нужно наладить конструктивное взаимодействие.

Беларусь к диалогу готова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда у нас были проблемы с поставками углеводородного сырья из вне, вы всегда подставляли плечо, и мне вице-премьер недавно доложил: мы приехали к вам, попросили поддержки, и буквально через некоторое время мы получили 86 тысяч тонн хорошей нефти, которую мы переработали. Я вам благодарен за то, что это был вариант и ценовой хороший для нас.

Я не стану скрывать, я знаю, что такое сегодня нефть, рынок. Он очень насыщен, перенасыщен. Вы должны знать, что мы в Беларуси, что касается нефти и нефтехимической промышленности, мы никому ничего не продали, это наше достояние, это не мы создали. Если у вас есть интерес на рынке в Европе, это премиальный рынок, да и не только в Европе, Украина сегодня нуждается, Беларусь сегодня нуждается в нефтепродуктах. При том, я ещё рас подчеркиваю – у вас хорошая нефть. Давайте сядем, договоримся и мы готовы вдлинную, вдолгую в случае договорённости работать с Азербайджаном.

Но здесь понимают, не нефтью едины, потому несколько лет назад всерьёз взялись за реальный реальный сектор экономики,

причем ориентиром выбрали белорусский опыт и технологии.

Официальный Баку нацелен развивать своё сельхозпроизводство, которое нуждается в технической поддержке. Опыт Минска – как никогда кстати. Тем более, в Азербайджане уже есть агрогородок под знаком «by» – программу планируется продолжить. Не первый год в Азербайджане работает совместный завод по выпуску нашей сельхозтехники. За 11 лет там произведено более 8 тысяч тракторов и около 3 тысяч автомобилей и прицепов.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан):

Мы сегодня самые главные задачи – это треть стран, на которые мы выходим, хотя, понимаете, что сейчас кризис во всем мире, тяжело выходить на ближайшие страны. Грузия, сейчас стараемся что-то сделать с Турцией, все естественно зависит от потребителя. То есть мы можем собирать много вместе с белорусскими коллегами, самое главное свою собранную продукцию потом реализовать.

К концу первого дня переговоров стороны сформировали увесистый портфель документов. Вечером Президенты тепло попрощались друг с другом, но ненадолго. Уже 29 ноября общение глав Беларуси и Азербайджана продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.