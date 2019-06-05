Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

Новости Беларуси. Киев рассчитывает на помощь Беларуси в решении накопившихся в Украине проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роль Минска в урегулировании ситуации на Донбассе, а также экономическое сотрудничество между государствами 5 июня обсуждалось в Минске на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой.

В белорусскую столицу Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе. Искреннее отношение к Беларуси у украинского политика было всегда. Дружеские отношения на протяжении долгих лет связывают его и с нашим Президентом. На встрече стороны подчеркнут: две страны наладили не только хороший политический диалог, но и экономический. Беларусь – второй по значимости партнёр для Украины на постсоветском пространстве. В 2018 году наторговали практически на 5,5 миллиарда долларов. И это на 17% больше, чем в 2017.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему. Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе. Что касается наших отношений, вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот – основа отношений – только официально зарегистрированных 5,5 миллиарда долларов.