Переговоры по Донбассу состоятся в Минске

Новости Беларуси. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 5 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внести свой вклад в мирное решение вооруженного конфликта вновь попытается экс-президент Украины Леонид Кучма.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский вернул его в состав трехсторонней контактной группы. Более того, Леонид Кучма теперь наделён особыми полномочиями. И как сообщалось ранее, для предстоящей встречи в белорусской столице украинская сторона подготовила конкретные предложения.