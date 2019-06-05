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Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог

05 июня 2019 11:13
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Новости Беларуси. В Минск Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог-1

Леонид Кучма, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе:
Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с Президентом, к которому я отношусь с огромным уважением. Еще раз хочу подчеркнуть, что роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение.

Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне.

Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог-4

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Леонид Кучма # Фотофакт

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