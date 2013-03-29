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Экономический суд СНГ заинтересован в увеличении числа стран-участниц

29 марта 2013 11:00
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Новости Беларуси. Экономический суд СНГ заинтересован в увеличении числа стран-участниц. Сегодня это шесть государств: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и Узбекистан. Расширение круга позволит шире использовать судебные механизмы договора о зоне свободной торговли, принятом  осенью 2011 года.  Механизмы урегулирования споров в рамках этого документа эксперты сегодня обсуждали в Минске.

Сторонам предлагается разрешать конфликты с помощью консультаций и переговоров  либо обращений в экономический суд.

Людмила Каменкова, председатель Экономического суда СНГ:
Приоритет, на мой взгляд, я бы отдала Экономическому суду СНГ, потому что это, все-таки, судебный орган, который имеет 20-летний опыт работы, у него есть определенная база, есть профессиональные судьи в составе судейского корпуса, есть соответствующий порядок, процедура разрешения споров, которая предусматривает такой механизм как примирение сторон.

Экономический суд СНГ также рассматривает вероятность обращения граждан или субъектов хозяйствования в этот Орган через посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # СНГ # Людмила Каменкова # Экономический суд СНГ

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