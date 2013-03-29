Новости Беларуси. Экономический суд СНГ заинтересован в увеличении числа стран-участниц. Сегодня это шесть государств: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и Узбекистан. Расширение круга позволит шире использовать судебные механизмы договора о зоне свободной торговли, принятом осенью 2011 года. Механизмы урегулирования споров в рамках этого документа эксперты сегодня обсуждали в Минске.

Сторонам предлагается разрешать конфликты с помощью консультаций и переговоров либо обращений в экономический суд.

Людмила Каменкова, председатель Экономического суда СНГ:

Приоритет, на мой взгляд, я бы отдала Экономическому суду СНГ, потому что это, все-таки, судебный орган, который имеет 20-летний опыт работы, у него есть определенная база, есть профессиональные судьи в составе судейского корпуса, есть соответствующий порядок, процедура разрешения споров, которая предусматривает такой механизм как примирение сторон.

Экономический суд СНГ также рассматривает вероятность обращения граждан или субъектов хозяйствования в этот Орган через посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.