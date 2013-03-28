Между Беларусью и ОАЭ прорабатывается вопрос об облегчении визовых процедур

Новости Беларуси. Между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами прорабатывается вопрос о существенном облегчении визовых процедур. Как отметили в МИД, это очередной шаг к конструктивному развитию отношений между странами. За два десятилетия дипломатических отношений налажено сотрудничество во всех сферах.

Напомним, Александр Лукашенко уже трижды посещал страну Персидского залива. И сегодня политическую платформу дополняет акцент на экономику.

В Арабских Эмиратах пользуется спросом белорусская техника, нефтепродукты, шины, стекловолокно, продукция калийного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

В свою очередь, Объединенные Арабские Эмираты представляют для нас интерес в качестве инвестора, поскольку эта страна обладает достаточными ресурсами финансовыми, финансового характера. Мы можем предложить очень интересные взаимовыгодные проекты Объединенным Арабским Эмиратам в области инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности, недвижимости и других.