Беларусь намерена увеличить товарооборот с Казахстаном втрое

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан намерены втрое увеличить товарооборот. Объем взаимной торговли должен вырасти до 3 млрд. долларов. Большое внимание уделят совместным проектам.

Так, обе стороны планируют инвестировать около 700 млн. долларов в нефтехимическое производство в Могилеве. Речь идет о строительстве двух крупных заводов.

Сейчас проекты находятся в работе. Ожидается, что в апреле в Беларусь прибудут казахстанские специалисты, которые и определят конкретный план реализации проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для обеих сторон это очень выгодный проект. У нас, с нашей стороны, мы догружаем производство, химволокно, используем наш потенциал научно-технический, используем квалификацию рабочих, соответственно, налоги. Загружаем свои производства. И работаем на внешние рынки. Нашим коллегам это полный объем использования по самому эффективному кругу того продукта, который они произведут в довольно серьезном объеме.