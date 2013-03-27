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Беларусь планирует увеличить товарооборот с Сербией втрое

27 марта 2013 13:50
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Новости Беларуси. Беларусь и Сербия намерены увеличить товарооборот практически втрое. Страны стремятся к цифре в полмиллиарда долларов. Дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества придал визит Президента Сербии Томислава Николича в Минск.

Сейчас основу белорусского экспорта составляет продукция машиностроения: троллейбусы, автобусы, грузовые автомобили и тракторы. Сербский импорт представлен в основном строительными материалами, металлической арматурой, электрическими аккумуляторами.

В ближайшей перспективе создание новых совместных производств, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоян Евтич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь:
Надо сделать совместное сотрудничество, чтобы использовать наши объекты, чтобы использовали нашу рабочую силу, и еще расширили рынок для белорусских товаров на стороне, где Сербия имеет хорошие  и политические отношения, как арабские страны, африканские и так далее.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия # Стоян Евтич

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