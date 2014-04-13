Эффективная система ПВО: вы и чашку кофе не успеете допить, как истребитель после команды будет в воздухе

Новости Беларуси. Труд, безопасность и стабильность — главные ценности любого общества. Особенно это очевидно на фоне последних событий в соседней нам Украине. Белорусам же волноваться не за что, когда за мир и спокойствие в стране отвечают настоящие офицеры.

На неделе профессиональный праздник отметили военнослужащие войск противовоздушной обороны. Сегодня в мире это те силы, на которых не принято экономить, и которые есть в каждой стране. Эффективная система ПВО — это буквально ключи от неба государства. Хотя на первый взгляд служба этих войск вовсе не видна, но в действительно для них ни дня не проходит без цели.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Земля-воздух. Кто за что в ответе и точно ли выражение: «Мне с верху видно все, ты так и знай». Мы решили не проходить курс молодого бойца, а сразу отправиться на боевое дежурство с военнослужащими ВВС и ПВО.

Пункт назначения - аэродром в Барановичах. Ильюша-грузовик, так нежно называют тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76, пошел на взлет.

На борту крылатого тяжеловеса оборудован настоящий воздушный штаб – разработка исключительно белорусского производства. На видеостене вся информация о том, что именно сейчас происходит в небе над нашей страной. Подсматриваем даже, кто там летит у соседей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Данные сюда стекаются с наземных командных пунктов ПВО. Отсюда же можно давать и целеукзания для зенитно-ракентых войск. Кстати, воздушная система управления сегодня проходит летные испытания. Волнительно! Но волнение начало нарастать пускай не со скоростью света, а истребителя, который внезапно вылетел на перехват нашего ИЛ-76.



Анастасия Дехтяр, СТВ:

Так неожиданно, но мы оказались на воздушном судне-нарушителе. Но шутки прочь, когда дело заходит о белорусской армии. Так или иначе, но почти каждое военное учение обрастает легендами, и наш случай – не исключение!



Пока мы бегали с присущим «Так что все-таки случилось?», МиГ-29 был уже по правую сторону борта. Оказывается, мы НЛО. Наш самолет потерял всю навигацию и сбился с маршрута. Однако, наземные провожатые – войска ПВО – засекли терпящего бедствие.



Виктор Дубовик, старший бортовой авиационный техник Ил-76:

В мои обязанности входит десантирование личного состава, я слушаю команду командира и по команде открываю двери, открываю гермолюк и руковожу выброской. (То есть, если что вы готовы нас сейчас десантировать?Но у нас нет парашютов. Что делать?). Значит будем садиться.



Но пока пилот истребителя не вышел на контакт с экипажем ИЛ-76 – мы на судне-нарушителе. А МиГу не дана команда «выключить прицелы».



Как выяснится уже потом, на земле, пилот дежурных сил, поднятый по тревоге, был не в курсе, что ситуация – учебная. Наконец наш борт заходит по коробочке на посадку.



Анастасия Дехтяр, СТВ:

Благодаря именно этому самолету и пилоту, мы благополучно приземлились на аэродроме в Барановичах.

Майор Третьяков уже 13 лет бороздит небесные просторы на фронтовом истребителе. Это сегодня он МиГом выполнил команду «воздух».

Александр Третьяков, заместитель командира авиационного звена 61-ой истребительной авиационной базы:

Поступила команда - в воздух. Меня вывели в район самолета условно терпящего бедствие. Я обнаружил этот самолет, вышел к нему во фронт, связался с командиром экпиажа, уточнил причтину бедствия. Он сообщил, что это в учебных целях. Дальше я связался сос воим командным пунктом, уточнил задачу. И, по команде, вывел его на аэродром пасадки в Барановичи.

ВВС и войска ПВО ведут круглосуточный небесный дозор. Ежедневно на боевое дежурство заступает порядка полутысячи военнослужащих. Авиация поднимается по тревоге, и метеоусловия не имеют значения. О том за сколько? ... в смысле времени, летчики улыбнулись, мол, военная тайна, но лаконично отметили: вы и чашечку кофе не успеете допить, как истребитель после команды будет в воздухе.



Александр Потехин, командир 61-ой истребительной авиационной базы:

В том году было два нарушения воздушного пространства. Мы не поднимали, не сопровождали, они с наземными средствами уточнили совй курс, ввели какие-то дополнительные системы навигации, вышли в коридор и дальше продолжали полет.

Военные следят за всеми авиалайнерами. На любой форс-мажор есть свои инструкции. Воздушные экипажи умеют и готовы сажать все типы самолетов на разные аэродромы. Кстати, ежегодный налет каждого летчика в истребительной авиации около 80 часов.

Информация для размышления: в 90-е, после распада СССР, налет военных упал до 12 часов в год. Возможно, часы затикают, когда военный авиапарк пополнится новыми учебно-боевыми штурмовиками ЯК-130. Закупить эти самолеты планируют уже в конце 2014 года. Но а пока вернемся в реальность. Тревожную.



Александр Потехин, командир 61-ой истребительной авиационной базы:

По реальной мы поднимались. Истребители с северной стороны не дают нам расслабиться, выполняют полеты. Чтобы не получалось, что они не туда летали, мы тоже взлетаем и адекватно реагируем на их полеты. Как правило, если поднимают истребители в соседних странах и они летают вдоль границы, то, соответсвенно, наши истребители выполняют полеты вдоль границы, чтобы предотвратить возможное нарушение.

Чуть что, пресечь нарушения помогут и с земли.



Зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» новинка белорусской армии. З-я батарея ударной силы – она более усовершенствованная нежели броневые соратники постарше, поступила на вооружение совсем недавно. Теперь в Беларуси сформирован полноценный ТОР-дивизион.

Кстати, закупка ЗРКа еще продолжится. Фишка высокоточного комплекса – маневренность: колесное шасси с Минского завода колесных тягачей не завязнет на полесских торфяниках даже после наводнения, мобильность, а соответственно и быстрая реакция, и способность поражать цели разного класса - от крылатых ракет и корректируемых авиабомб до небольших беспилотников.

Сергей Волотовский, старший начальник расчета зенитно-ракетного комплекса «Тор»:

Этот комплекс считается одним из наиболее современнейших в мире. Его уникальность в том, что он одновременно может сопровождать и обстреливать 4 цели. Два модуля, которые загружаются в шахте. 1 модуль - 4 ракеты. Итого на борту 8 ракет. (Перезарядка?) 20 минут.

И снова по призыву в небо.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Мы находимся в кабине вертолета МИ-8. Нас запустили сюда на несколько минут и мы зададим летчики-штурману несколько вопросов.

- Как проходит полет, на какой высоте? Расскажите немножко.

- Мы летим на высоте 400 метров со сокростью 200 км/ч.

- У вас на коленях какие-то интересные штуки, гаджеты. Это так принято в военной авиации?

- Это дополнительные средства навигации.

- А вы следите за картами? Что у вас здесь?

- Карта, компос, доплеровский измеритель.

А я добавлю, что вертолет МИ-8 самый массовый двухдвигательный вертолет и самый массовый вообще вертолет в истории авиации. А на вооружение, в вооруженных силах Республики Беларусь таких около 20.

С высоты птичего полета, на сей раз курс взяли на приграничье – край Беловежской пущи, улучили момент и наблюдаем за белорусскими аграными просторами. Посевная в этом году, констатируем, идет. Поля запаханы, где-то полным ходом бороздят земляные просторы тракторы.

Лирическое отступелние прерывается. С нашим винтокрылым поровнялся старший авиабрат МИ-24. И мы снова в центре военного блокбастера. Наш борт опять якобы что-то нарушает. Молчание в радиоэфире, но и без слов авиаторам понятно – тангаж или киливая качка, вертушка в летных кругах окрещенная ужасающим именем Крокодил заявляет лопостями «Вы перехвачены, следуйте за мной!»

Если крылья, хвост и фюзеляж военных летчиков хотя бы на виду при взлете, то это по настоящему бойцы невидимого фронта.

Главная задача войск ПВО — охрана воздушных рубежей. Да так, чтобы не пальцем в небо. Радиолокационный узел под деревней Каменюки, до граници с Польшей всего пару километров. Здесь как нигде чувствуется военная романтика. В общем, граница, Беловежский роман. Бойцы и офицеры, здесь - на краю Беларуси, но с другой строны на передовой, словно родня. Дежурства, служба в отдаленном гарнизоне и постоянно состояние «на чеку» что ли как-то особо сближает.

По белорусским воздушным коридорам в сутки пролетает до 1300 суден. Прибавится работы и во время чемпионата мира по хоккею. Небо над столицей будут патрулировать боевые вертолеты и истребители. Такое интенсивное движение заставляет и вооруженные силы с такой же скоротью брать курс на модернизацию.

Игорь Насибянц, начальник радиотехнических войск ВВС и ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

Совместная разарботка военных и гражданских в Республике Беларусь позволила на 90% преревооружить войска на новые комплексы средств автоматизации. Задержака информации при неавтоматизированном способе от командного пункта до командного пункта бригады достигала 2 минут, а сейчас 10 секунд.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

ВВС и войска ПВО - как два стратегических пазла. Одно без другого просто не существует. И вот мы отправляемся на очередную точку.

Это уже другой край Беловежской пущи, ближе к центру республики. Гродненская область. Служба в приграничной напряженной зоне идет как год за полтора.

После призыва Максим начал изучать технику, на которой предстояло служить. Сперва познакомился с радиолокационной станцией П-18, этот экземпляр на вооружение уже не одно десятилетие. Не внедряясь в сложные характеристики, поясним: эта станция позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные объекты даже выполненные по типу «Стелс». Но тяжело в учение, легко, как оказалось, будет на боевом дежурстве. Теперь солдат служит на модернизированной станции.

Максим Иваненко, дежурный оператор:

Здесь идеальные условия для службы. Сами видите, здесь все здания отремонитрованы, на дежурстве новейшая техника модернизированая. Как гвоорится, одно удовольствие.

«Восток», «Роса», «Неман», «Спрут» - за романтичными названиями скрываются мощные новинки от белорусского военпрома. Войска ПВО в состояние регулярного обновления.

Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларуси:

Техника в любом случае старее, поэтому совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса идет модернизация этой техники, обновление ее, переход на новую элементную базу, новые системы устанавливаются, при этом сохряняя и даже увеличивая боевые возможности образцов вооружения. Автоматизированные системы управления у нас и в радиотехнических войсках, и в зенитных ракетных войсках, и в авиации. Это полностью разработка белорусской стороны.

Так уж получилось, но наш день, который мы решили провести вместе с военнослужащими ВВС и ПВО, заканчивался в дивизионе под Минском. Это зенитно-ракетное прикрытие столицы.

Пятничный вереч, накануне профессиональный праздник – день ПВО. Уже смеркалось, но внезапно тишину разрывает тревожный гул сирены. Ракеты комплекса С-300 снова в боевой готовности.

У военнослужащих ПВО и ВВС объявлена готовность. Учебная или боевая?! На дежурстве таких пояснений нет. Одним словом - спи спокойно страна! Не служба, прям, а песня...