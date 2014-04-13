Зачем Юрий Никулин променял Минск на Хельсинки и как Беларусь согревает Финляндию?

Одна из самых сильных команд, как известно, - финны! В 2011 году они стали чемпионами мира, а в Сочи совсем недавно похоронили надежды России на олимпийское золото. На чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Минске, наша сборная оказалась в одной группе с командой Суоми (на финском - Финляндия - ред.), и смотреть матч Беларусь-Финляндия собирается немалое количество не только белорусских, но и финских болельщиков! Смотреть собираются по телевизору и воочию! Наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре, побывав в Хельсинки и в городе Турку, смогла убедиться в этом! А также смогла убедиться в том, что белорусскую колбасу ценят не меньше, чем хоккей, и не меньше, чем знаменитую «финскую салями»! Смотрим специальный репортаж.

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