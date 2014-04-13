Отменит ли новый премьер-министр Армении новый 5% налог для пополнения Пенсионного фонда?

«Майдан» вдохновил наиболее эмоциональных жителей Армении. И чтобы украинский вариант не повторился в Ереване, премьер-министр Тигран Саркисян ушел в отставку. Но это одна из версий! Возмущение жителей Армении вызвала пенсионная реформа. В Пенсионный фонд по новым правилам следует отчислять 5% зарплаты не в добровольном, а в обязательном порядке! С подробностями из Еревана - Армен Осипянц.

Новости Армении. Участь премьер-министра Тиграна Саркисяна была предрешена еще в сентябре 2013 года, когда Армения выбрала путь евразийской, а не европейской интеграции, ярым сторонником которой являлся глава кабмина. Это и вынудило его уйти, - считают политологи. Другой причиной, по мнению экономистов, стал ухудшающийся социально-экономический фон. И последней каплей в чаше общественного терпения стал инициированный правительством новый закон «О накопительных пенсиях».

Противники пенсионной реформы объединились в гражданскую инициативу «Я против!» и с декабря 2013 года начали проводить акции и митинги.

Србуи Казарян, участница акции протеста, активистка движения «Я против»:

Закон - антиконституционен, он - антисоциален и далек от морали.

Однако «шум за окнами» законодатели не услышали, приняв закон коалиционным большинством. Согласно новому закону с 1 января работающие граждане, родившиеся после 1974 года, должны ежемесячно выплачивать в частные пенсионные фонды 5% от зарплаты или иного дохода. Столько же будет добавлять и государство. По мнению властей, это позволит обеспечить пенсионерам достойную старость. Эта идея периодически агитируется (продвигается) в промороликах на местных телеканалах.

Амаяк Ованнисян, президент Ассоциации политологов Армении:

Армения – маленькая страна, очень хорошо известно, кто кем является. Когда бизнес сращивается с политикой и подчиняет, подминает под себя политические цели, когда люди идут в политику при деньгах и имеют задачу проращивание своих состояний, тогда и происходит то, что произошло на Украине.

Тигран Мартиросян – один из активистов гражданского движения «Я против». Парень – программист, по местным меркам зарабатывает неплохо, но накопительные пенсионные выплаты ощутимо сказались даже на его финансовом положении.

Тигран Мартиросян, активист гражданского движения «Я против»:

Закон для многих стал дополнительным финансовым бременем. Даже если работодатель будет компенсировать сумму пенсионных выплат, то это приведет к повышению цен. В нашей сфере высоких технологий компании вынуждены повысить тариф иностранных заказов, что сделает наших программистов неконкурентоспособными.

Армения сейчас в состоянии ожидания. Люди ждут формирования нового правительства, но в первую очередь, коренных и осязаемых перемен.

Опрос на улице:

Я жду от нового премьера и правительства более решительных шагов, направленных на улучшение уровня жизни, снижения коррупции. Прошлое правительство не решило многих проблем, люди не стали жить лучше и, надеюсь, новый глава правительства сможет это исправить.

Имя нового премьера станет известно уже в понедельник. Его назначит президент после консультаций с парламентскими фракциями. После чего будет сформирован новый кабинет министров, который уже сейчас некоторые называют «правительством чертовой дюжины», ведь возглавлять его будет 13-ый по счету премьер-министр.

Армен Осипянц, Ованнес Клджян, «Картина мира», Ереван, Армения.