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  • Беспорядки в Украине. В Славянске Донецкой области началась операция властей по освобождению занятых радикалами административных зданий

Беспорядки в Украине. В Славянске Донецкой области началась операция властей по освобождению занятых радикалами административных зданий

13 апреля 2014 14:34
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Новости Украины. На юго-востоке Украины резко обострилась ситуация в Славянске Донецкой области. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что в городе начинается силовая операция по освобождению занятых административных зданий.

Туда стягивается бронетехника. МВД Украины призывает жителей города не выходить из квартир и не подходить к окнам. Сейчас над Слявянском барражируют вертолеты, принадлежность которых пока определить сложно. Над городом поднимается густой, черный дым — горят покрышки, которые сложены возле баррикад, возведённых у административных зданий.

К слову, накануне сторонники федерализации Украины взяли под свой контроль административные здания и здания милиции в четырёх городах Донецкой области — Славянске, Красном Лимане, Краматорске и Дружковке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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