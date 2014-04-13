Беспорядки в Украине. В Славянске Донецкой области началась операция властей по освобождению занятых радикалами административных зданий

Новости Украины. На юго-востоке Украины резко обострилась ситуация в Славянске Донецкой области. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что в городе начинается силовая операция по освобождению занятых административных зданий.

Туда стягивается бронетехника. МВД Украины призывает жителей города не выходить из квартир и не подходить к окнам. Сейчас над Слявянском барражируют вертолеты, принадлежность которых пока определить сложно. Над городом поднимается густой, черный дым — горят покрышки, которые сложены возле баррикад, возведённых у административных зданий.

К слову, накануне сторонники федерализации Украины взяли под свой контроль административные здания и здания милиции в четырёх городах Донецкой области — Славянске, Красном Лимане, Краматорске и Дружковке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.