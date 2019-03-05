ЕАЭС, Союзное государство, ЕС и ВТО. Президент Беларуси провёл совещание по интеграционному сотрудничеству

Новости Беларуси. На стыке Востока и Запада. Как Беларуси гармонично и эффективно сотрудничать с другими странами и международными союзами? 5 марта внешняя политика и экономика были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международное сотрудничество в мире – один из непременных факторов развития экономики. Тем более, открытой экономики, ориентированной на экспорт. Страны объединяются в союзы, блоки и совместно противостоят современным вызовам, во-первых. А во-вторых, помогают другу другу и производить, и торговать. В одиночку сейчас просто не выжить на рынке. Конкуренция, как и технологии, – на пике развития. Для Беларуси интеграционные проекты имеют стратегическое значение. И наша страна всегда шла в авангарде этих объединительных дорог. Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ. Сейчас на горизонте маячит уже ВТО, готов к подписанию пакет документов по сотрудничеству с ЕС.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Интеграционных объединений в современном мире десятки. Помимо основных экономических союзов, таможенных, зон свободной торговли есть ведь еще политические блоки, военные коалиции. Своего рода пик объединений в мире пришелся еще на 50-60-е годы прошлого века. Геополитическая обстановка тогда подталкивала страны вместе искать точки роста. Новое тысячелетие – это новый виток интеграционных настроений. На карте союзов появились крупные игроки. Такие, например, как ЕАЭС. Эксперты до сих пор расходятся в прогнозах. Что же в прагматичном мире возьмет вверх. Личная выгода – читай национальные интересы – или бонусы от объединений. Первые уверяют: в одиночку не выжить – слишком открытой становится мировая экономика, а современный человек уже гражданин мира. И когда-нибудь границы на геополитической карте вовсе будут стерты. Вторые, противники интеграций, предрекают крах союзническим настроениям. Мол, сообща партнеры частенько заходят в тупик. Не столько приобретают, сколько теряют – вот вам греческий кризис, а вот и Брексит.

Однако очередь на вступление в различные международные организации (несмотря на скептиков) меньше не становится. Так что пока аналитики практикуются в прогнозах, практики решают текущие вопросы. У Беларуси таковых достаточно. Мы являемся членом многих международных инициатив. Прежде всего, экономических. И что очень важно в нынешнем контексте – продаем товаров больше, чем потребляем сами. Об основных текущих интеграционных вопросах, об интересах Беларуси и шла речь на совещании 5 марта у Александра Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В наши дни ни одна страна, даже такие супердержавы, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, да и Россия, не в состоянии обеспечивать свое устойчивое развитие самостоятельно, изолированно друг от друга и от всего мира. В этом самом мире, в том числе и Европе, на Евразийском пространстве существует целый ряд различных объединительных инициатив, которые призваны способствовать экономическому развитию, обеспечению безопасности и гарантировать сохранение жизненного уровня граждан. Во многих из них мы участвуем, с иными – сотрудничаем. Но как? Насколько это выгодно для белорусского народа?

Многие обратили внимание, что в недавно состоявшемся «Большом разговоре» международный блок превалировал. Присутствовали эксперты и журналисты из разных стран: от Китая и Грузии до Великобритании. Разумеется, приехали гости из России. Сегодня Александр Лукашенко для тех, кто «слушал» сквозь призму собственных интересов и рейтингов повторил ключевые тезисы еще раз. «Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться» Те, кто успел подхватить новость о том, что Лукашенко согласен на единый рубль, поторопились. Даже в торговле на российскую валюту не хотят сами россияне. Как же тогда формировать цену на нефть и газ? Россияне предложили пересмотр подхода к интеграции. Страны создали рабочие группы. Двусторонние отношения с Россией всегда будут на повестке дня. Договариваться бывает сложно, но нужно. Иногда претензии возникают на пустом месте, но вместе все равно лучше- выгоднее, чем порознь.

Александр Лукашенко:

И еще один из фейков – Лукашенко заявил, что белорусы, если поставить вопрос на референдум об объединении Беларуси и России, 95, а то и 98% будут против. Да нет. Речь идет если вопрос поставить о включении Беларуси в состав России. 98%, а то и больше проголосуют против. Вопрос об объединении на референдум вынесен вообще не может быть. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение? Любой белорус или россиянин посмотрит в бюллетени на этот вопрос «Об объединении Беларуси и России» и сразу подумает: «Слушайте, я не против объединения, но на каких условиях? Что это за объединение?». Поэтому никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании и ответ будет неоднозначен.

Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель – обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, – нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Потому что мы меньше внутри потребляем, чем производим. Мы больше половины того, что производим, продаем. Для нас интеграция жизненно необходима. Вот в чем вопрос. Но посмотрите глубже и я впервые об этом скажу. Почему нам со стороны России постоянно подкидывают вопросы типо включения в Россию какой-то губернией, поделить Беларусь на куски и включить в Россию или какой-то непонятный процесс в виде единого рубля. Почему? Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один – они не хотят этой интеграции. Белорус им как кость в горле, многим политикам в России. Вот в чем вопрос. И не надо нас тут в чем-то обвинять. Россияне предложили пересмотр подхода к интеграции. Страны создали рабочие группы.

Петр Петровский, политолог:

Никакой политической интеграции быть не может, если у нас нет самой обыкновенной экономической кооперации. Когда имеются барьеры, нестыковки, когда белорусскую продукцию просто нагло выбрасывают, не пускают, казалось бы, на единый рынок Союзного государства.

Отдельные спорные моменты Союзного государства перенеслись на площадку ЕАЭС. Но и пятерка не может похвастаться полным отсутствием барьеров и ограничений. Александр Лукашенко призывает не прятать недоработки за цифровой повесткой. Работать на результат, ведь строили союз ради общего рынка и равных условий.

Уже не раз белорусский лидер подвергал эффективность решения союзнических проблем критике. Более масштабным проектом, объединяющим постсоветские страны, стало СНГ. Именно там хорошо знакомы с нашей продукцией. Добавим сюда активное сотрудничество с Украиной и Грузией. Все эти векторы Беларусь для себя относит к приоритетным. Не исключая при этом, во-первых, модернизацию интеграции. А во-вторых, интеграцию интеграций. Это только звучит как каламбур, а на деле – еще один возможный вариант будущих геополитических реалий. Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром» Александр Лукашенко:

Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью – мы ищем четвертую для того, чтобы нормально существовало государство. И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться, мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, чтобы не отвалилась она. Потому что находимся в эпицентре событий. Нас окружают соседи. Соседи разные: одни – члены НАТО, другие не входят в это НАТО, члены ОДКБ. И нам надо жить, надо отвечать за 10 миллионов человек.

Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?

С Западом мы торгуем так же, как и с Востоком. Но если мы хотим действительно торговать, то партнеры частенько предпочитают торговаться. Александр Лукашенко:

Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. «Торгуется» с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия. Европейский союз в это время имеет такие соглашения с Россией, с Арменией, Украиной практически со всеми постсоветскими республиками. Кроме Беларуси. Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Вся торговля идет через нас с ЕС. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле. Ближайшими задачами для нас являются подписание с Евросоюзом приоритетов партнерства и соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур. Однако европейцы должны понимать, что любые чуждые нашему народу идеи и размены в ущерб национальным интересам для нас абсолютно неприемлемы. О том, как продвигаются Беларуси и Евросоюз на пути к подписанию ключевых документов рассказал Владимир Макей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В принципе эти документы можно было бы подписать хоть завтра. Но так получается, что из-за позиции одной страны, Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях с ЕС на всю политику Евросоюза. Мы не можем сказать, что мы готовы к подписанию тех же приоритетов партнерства. Почему? Потому что там содержатся неприемлемые для нас требования, но мы даже не получили официального ответа на наше предложение. Что касается соглашения по визам, то мы были бы готовы подписать его. Но европейские партнеры требуют подписать соглашение по визам в увязке с соглашением о реадмиссии. Что касается соглашения по реадмиссии, мы находимся в стадии проработке вопроса, связанного с тем, чтобы мы не несли значительных финансовых затрат, которые будут обусловлены необходимостью возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны, где они имеют гражданство. Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов» Отрицательное сальдо нашего товарооборота с Россией 10 миллиардов долларов. Президент обращает внимание, Китай и США из-за алогичных проблем готовы чуть ли не за оружие хвататься.

Александр Лукашенко:

Чуть не начала войну с Китаем из-за большого отрицательного сальдо в торговле. То же и с другими странами. У нас, когда мы это подчеркиваем, 10 миллиардов отрицательное сальдо. То есть мы продаем в Россию на 10 миллиардов меньше товаров, чем покупаем там. По прошлому году мы все равно вышли на положительное сальдо в 700 миллионов долларов. А за счет чего мы перекрыли эти 10 миллиардов – за счет торговли с Европейским союзом прежде всего и в меньшей степени странами дальней дуги. Вот ответ на вопрос, почему нам надо сотрудничать со всеми, где только можно будет с кем-то торговать. И не надо на нас тут обижаться и обвинять в чем-то. Вот она арифметика простая. Где будем брать 10 миллиардов долларов? А нас на рынок не пускают. Когда я сегодня посмотрел на торговлю товарами, я удивился: в 10 раз за 2018-й они увеличили у нас торговлю машиностроением и прочим, реальным сектором экономики, тем, чем мы занимаемся. То есть мы пустили на рынок реальных конкурентов, открыли рынок, а они нас туда не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз, какое здесь единение? Беларусь со своей стороны исполняет все взятые на себя международные обязательства. А для решения спорных вопросов использует все имеющиеся в правовом поле механизмы. Так Президент поставил задачу перед правительством – компенсировать потери от налогового маневра. И Совмин занялся поиском соответствующих решений. Сегодня о них тоже шел разговор. Как и о перспективах компенсации отрицательного сальдо в торговле с главным партнером.