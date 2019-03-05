Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться»

Новости Беларуси. Создание равных условий – основной принцип Союзного государства. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти вопросы для нашей страны носят ключевой характер. Сегодня ни одно государство не может жить в изоляции, как политической, так и экономической. Беларусь участвует во многих международных инициативах, которые помогают развивать экономику, сохранять безопасность. Наиболее тесные контакты – причем на всех уровнях – наша страна установила с Россией. Уже больше 20 лет мы строим Союзное государство. Периодически возникают вопросы, в основном они касаются экономики. Но многие из них, как подчеркнул глава государства, носят надуманный, даже фейковый характер. Лакмусовой бумажкой в этом плане стала реакция некоторых российских медиа на заявления Александра Лукашенко во время «Большого разговора».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Я хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым. И самое главное – это видно особенно после «Большого разговора» – фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказываний, прежде всего моих, отдельные фразы и интерпретировать так, как кому-то этого хочется в Российской Федерации.