Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться»

Новости Беларуси. Создание равных условий – основной принцип Союзного государства. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти вопросы для нашей страны носят ключевой характер. Сегодня ни одно государство не может жить в изоляции, как политической, так и экономической. Беларусь участвует во многих международных инициативах, которые помогают развивать экономику, сохранять безопасность.
Наиболее тесные контакты – причем на всех уровнях – наша страна установила с Россией. Уже больше 20 лет мы строим Союзное государство. Периодически возникают вопросы, в основном они касаются экономики. Но многие из них, как подчеркнул глава государства, носят надуманный, даже фейковый характер. Лакмусовой бумажкой в этом плане стала реакция некоторых российских медиа на заявления Александра Лукашенко во время «Большого разговора».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Я хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым.
И самое главное – это видно особенно после «Большого разговора» – фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказываний, прежде всего моих, отдельные фразы и интерпретировать так, как кому-то этого хочется в Российской Федерации.
К примеру: «Лукашенко согласился на введение единого рубля Беларуси и России». Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал. Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом, вопрос в том, как регулировать будем процессы на валютно-финансовых рынках. Что за эмиссионный центр? Где он будет располагаться – не важно, важно – какие функции он будет выполнять. Это были мои рассуждения.
И потом, слушайте, что сегодня рассуждать про какой-то рубль единый? Почти 80 % мы торгуем в российских рублях. Я недавно президенту предложил: прежде, чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100 % торговли в российских рублях. Но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким партнером своим в российских рублях, рассчитывая на твердую, так сказать, валюту – на «вражеские» доллары и евро. Ну, тогда что рассуждать о каком-то едином рубле? Давайте двигаться в этом направлении.
Завтра перейдем на российский рубль, послезавтра введем единую валюту. Какой она будет, как будем осуществлять эмиссию, как будем управлять процессами в этом едином нашем рублевом пространстве? Мы садимся за стол, ведем переговоры и договариваемся. Но в основе – один принцип: равные условия.
Чтобы разрешить спорные моменты, Беларусь и Россия создали специальные рабочие группы. Эксперты уже провели консультации по наиболее острым вопросам сотрудничества. Но многие экономические проблемы Союзного государства переходят на площадку ЕАЭС. Как отметил глава государства, в рамках этого объединения процессы интеграции идут не так активно, как хотелось бы. На совещании также обсуждали сотрудничество с Европейским союзом, взаимодействие в рамках Североатлантического альянса и ОДКБ.