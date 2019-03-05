Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром»

Есть определенные позитивные сдвиги. К примеру, активно идет диалог с европейскими банками. Более конкретным смыслом наполняется и проект «Восточное партнерство». Тем не менее, с Евросоюзом понимание достигнуто пока не по всем вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнером – Европейским союзом. Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Кстати, вчера состоялись переговоры с руководством этого банка. Мы достигли существенных договоренностей по кредитованию (и не под 9 %) по важнейшим направлениям реконструкции, модернизации, строительства новых объектов в Беларуси. Особенно в социальной сфере – вода, мосты, дороги и так далее. Восточное партнерство приобретает прагматичный характер, в нем появляется больше интересных для нашей страны проектов.

Вы знаете, вот это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию, истерику порой, у нашего главного партнера Российской Федерации. У отдельных политиков. Спрашивается: чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Так как спрячешься – 10 миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог. Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью – мы ищем четвертую для того, чтобы нормально существовало государство.