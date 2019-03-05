Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов»

Новости Беларуси. Беларусь сейчас решает этот вопрос, прорабатывает возможность привлечения внешних источников финансирования – на возвращение нелегалов в страну их проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь сейчас решает этот вопрос, прорабатывает возможность привлечения внешних источников финансирования – на возвращение нелегалов в страну их проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так уж сложилось, что Запад и Восток находят поводы для конфронтации не только в экономике, но и в сфере безопасности. Беларусь вновь на стыке ОДКБ и НАТО.
Время сейчас волнительное, востребованность организации договора о коллективной безопасности сомнений не вызывает. Но, между тем, члены ее до сих пор не смогли договориться даже по кандидатуре на пост генсека. А в это время Североатлантический альянс свои границы то и дело норовит расширить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов.
Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи «интеграции интеграций».
Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу.
В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. Сейчас происходит обратное. Подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве, и наоборот. К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам.
Это в равной степени относится и к вступлению во Всемирную торговую организацию. Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. Я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества.
Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром»