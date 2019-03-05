Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов»

Новости Беларуси. Беларусь сейчас решает этот вопрос, прорабатывает возможность привлечения внешних источников финансирования – на возвращение нелегалов в страну их проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так уж сложилось, что Запад и Восток находят поводы для конфронтации не только в экономике, но и в сфере безопасности. Беларусь вновь на стыке ОДКБ и НАТО. Время сейчас волнительное, востребованность организации договора о коллективной безопасности сомнений не вызывает. Но, между тем, члены ее до сих пор не смогли договориться даже по кандидатуре на пост генсека. А в это время Североатлантический альянс свои границы то и дело норовит расширить.