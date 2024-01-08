Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ

Минск не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на предстоящие выборы, которые пройдут 25 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на предстоящие выборы, которые пройдут 25 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение связано с отсутствием между странами-участниками единых стандартов международного наблюдения. Для их системы характерны географические и функциональные перекосы, которые приводят к доминированию представителей западных стран в наблюдательных миссиях ОБСЕ. Беларусь не единожды предлагала разработать общие нормы электорального мониторинга для его объективности. Однако эта инициатива была отвергнута.
Двойные стандарты в организации международного наблюдения за выборами по линии ОБСЕ сохраняются. Еще одним факторам принятия данного решения стало ухудшение межгосударственных отношений на пространстве ОБСЕ, введение западными странами политико-экономических санкций в адрес Беларуси.
Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене:
Еўразвяз уключыў у забаронныя візавыя спісы ўсіх сяброў Цэнтральнага выбарчага камітэта Беларусі. Беларускіх парламентарыяў уключаюць у заходнія нацыянальныя і шэнгенскія абмежавальныя спісы. Гэта азначае фактычную забарону на іх удзел у назіранні за выбарамі. Здесь подробнее.
При этом Беларусь остается открытой для непредвзятого электорального наблюдения, которое будет традиционно организованно по линии СНГ, ОДКБ, Союзного государства, ШОС и других международных организаций.