Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ

Минск не планирует приглашать наблюдателей ОБСЕ на предстоящие выборы, которые пройдут 25 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение связано с отсутствием между странами-участниками единых стандартов международного наблюдения. Для их системы характерны географические и функциональные перекосы, которые приводят к доминированию представителей западных стран в наблюдательных миссиях ОБСЕ. Беларусь не единожды предлагала разработать общие нормы электорального мониторинга для его объективности. Однако эта инициатива была отвергнута.

Двойные стандарты в организации международного наблюдения за выборами по линии ОБСЕ сохраняются. Еще одним факторам принятия данного решения стало ухудшение межгосударственных отношений на пространстве ОБСЕ, введение западными странами политико-экономических санкций в адрес Беларуси.