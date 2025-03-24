Довгало об инаугурации Лукашенко: он ни разу не нарушил клятву, которую давал белорусскому народу

Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первая инаугурация проходила как раз-таки в Овальном зале Дома правительства, и глава государства давал клятву перед депутатами. Тогда еще был Верховный Совет. И, естественно, присутствовали и представители правительства Беларуси, и суда, как Конституционного, так и Верховного. С течением времени вот эти атрибуты инаугурации развивались. Наверное, неизменным оставалось самое главное и самое важное, на мой взгляд, это та клятва, которую глава государства дает белорусскому народу перед теми, кто его избрал, кто ему доверил. И ни разу он эту клятву не нарушил, и ни разу не дал сбой. Наоборот, с течением лет он, наверное, только больше имел ответственности и брал ее на себя для того, чтобы вновь и вновь показать белорусскому народу, насколько весь белорусский народ и вся Беларусь для него важны.

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