Документ о сотрудничестве между Советом Республики и сенатом Польши подписан в Минске 5 декабря

Новости Беларуси. С визитом польской парламентской делегации в Беларусь Станислав Карчевский связывает большие надежды. Об этом маршал сената Польши рассказал своему белорусскому коллеге Михаилу Мясниковичу.

5 декабря в Минске стороны подписали документ о сотрудничестве между Советом Республики и сенатом Польши и договорились на парламентском уровне способствовать расширению взаимодействия между странами в экономике, торговле, инвестициях и других сферах, которые представляют взаимный интерес, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Нам бы хотелось, чтобы конструктивное взаимодействие белорусских и польских парламентариев оказывало позитивное влияние на развитие контактов Национального собрания Республики Беларусь с парламентами всех стран – членов Европейского союза.