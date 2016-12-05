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Документ о сотрудничестве между Советом Республики и сенатом Польши подписан в Минске 5 декабря

05 декабря 2016 13:37
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Новости Беларуси. С визитом польской парламентской делегации в Беларусь Станислав Карчевский связывает большие надежды. Об этом маршал сената Польши рассказал своему белорусскому коллеге Михаилу Мясниковичу.

5 декабря в Минске стороны подписали документ о сотрудничестве между Советом Республики и сенатом Польши и договорились на парламентском уровне способствовать расширению взаимодействия между странами в экономике, торговле, инвестициях и других сферах, которые представляют взаимный интерес, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Нам бы хотелось, чтобы конструктивное взаимодействие белорусских и польских парламентариев оказывало позитивное влияние на развитие контактов Национального собрания Республики Беларусь с парламентами всех стран – членов Европейского союза.

# Михаил Мясникович # Беларусь-Польша

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