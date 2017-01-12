Развитие договорно-правовой базы СНГ 12 января обсуждали в Минске

Новости Беларуси. Развитие договорно-правовой базы Содружества Независимых Государств 12 января обсуждали в Минске. Совет постпредов СНГ рассмотрел концепцию председательства России в объединении в 2017 году. Это, по мнению министра иностранных дел нашей страны, должно поднять деятельность СНГ на новый уровень.

Вместе с тем назрела необходимость пересмотра правовой базы Содружества. Многие законы за четверть века существования утратили актуальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

На последнем заседании на уровне руководителей наших государств было принято соответствующее решение об адаптации деятельности СНГ к изменившимся реалиям и условиям. Мы должны усилить эффективность деятельности отраслевых структур СНГ, мы должны сделать так, чтобы решения, которые мы принимаем, носили большую отдачу. Мы должны оптимизировать нашу структуру, посмотреть договорно-правовую базу с целью эффективности. Надо изъять те документы, которые не работают.