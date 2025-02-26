Алейник: Договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ посылает чёткий сигнал на внешний контур

Совместная оборона и защита от недружественных стран. Парламенты Беларуси и России ратифицировали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено, что развитие белорусско-российских двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В документе речь идет об использовании ядерного оружия в качестве одной из мер реагирования на агрессию со стороны третьих стран. Подчеркивается, что мера крайняя и вынужденная. Важным в тексте договора является также то, что он гарантирует сохранение ядерного щита для нашей страны. Так как агрессию против Беларуси Россия рассматривает как агрессию против себя. Матвиенко: Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства имеет ключевое значение. Отдельно в договоре упоминается вопрос санкций. Если против одной из стороной применяются экономические ограничения, то другая может инициировать коллективное противодействие санкционному давлению с использованием мер государственной экономической политики.