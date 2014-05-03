Договор о ЕЭС Беларуси, России и Казахстана подпишут 29 мая. Вопрос пошлин на нефтепродукты пока обсуждается

Три президента в одно время и в одном месте – это уже знаменательный факт! Лидеры Беларуси, России и Казахстана встретились в Минске, и это главное ПОЛИТИЧЕСКОЕ событие дней минувших. А дни новые готовят СПОРТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ действо - Чемпионат мира по хоккею!

Интересно, а можно организовать Чемпионат мира по какому-либо виду спорта среди Президентов?! Хоть кто-нибудь брался за это безнадежное дело?! А вдруг? Президенты ведь спортивные! Универсалы, как правило. Только Черчилль поговаривал: «сигареты, коньяк и никакого спорта»! После него все лидеры афишируют здоровый образ жизни.

Так вот. Александр Лукашенко - Президент Беларуси - не только в хоккей играет, хотя это главный его вид спорта, но и футболом увлекался всерьез, пока не травмировал колено, и в большой теннис, и на лыжах (горных, беговых)! И чем отличается от других Президентов - любит необычные виды физических нагрузок: косит траву и рубит дрова, например.

Владимир Путин – Президент России - не только самбист и дзюдоист. С клюшкой тоже был замечен, но видимо, не втянулся в это дело. Рафтинг попробовал и с шаром для боулинга засветился.

Нурсултан Назарбаев – Президент Казахстана - в молодые годы – волейболист, а ныне известен как мастер теннисной ракетки, кроме того, на горных лыжах катается – благо, Чимбулак под рукой, и в последнее время увлекся игрой в гольф.

На минувшей неделе три президента: Беларуси, России и Казахстана – сошлись не на спортивной, а на политической площадке в Минске. С одной стороны – формируется единая команда под названием «Евразийский экономический союз». С другой – каждая страна не хотела бы пропустить гол в свои ворота. С подробностями Наталья Бреус.

***

Во Дворце Независимости все в ожидании начала саммита так называемой «таможенной тройки». А первым в Минск 29 апреля прилетел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он еще 20 лет назад впервые озвучил идею создания Евразийского экономического союза. И сейчас, даже несмотря на небольшие бонусы, которые страна получает от Таможенного союза, он является сторонником евразийской интеграции. Об этом он говорил и недавно на своей лекции в МГУ.

В масштабах такого форума помимо общего заседания не менее важны и двусторонние переговоры.

Александр Лукашенко, который сегодня председательствует на форуме, на правах хозяина встретил Нурсултана Назарбаева во Дворце Независимости и пообщался с ним тет-а-тет.

Лидеры двух государств обсудили перспективы создания Евразийского экономического союза, а также поговорили о положении дел в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особых проблем в наших двусторонних отношениях сегодня нет. Даже в сложные времена, когда мировая торговля проседает, у нас и товарооборот идет.

Я думаю, что нам есть смысл сегодня обменяться мнениями, накануне Совета Высшего о перспективах нашего Союза и о сложностях, которые так или иначе возникают на этом непроторенном пути. И у вас как раз после московских встреч и выступления вашего в МГУ есть, может быть, какие-то новые, свежие идеи. Я с удовольствием бы их выслушал.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сегодня очень важные встречи на высшем уровне по Евразийскому экономическому союзу. Наши эксперты поработали. Я думаю, есть вопросы, которые надо обсудить, уточнить. Мы это и будем делать втроем.

Двусторонние отношения развиваются после вашего визита очень даже неплохо. 14 серьезных компаний создали совместные предприятия, производят продукцию, товарооборот увеличивается, импорт в Казахстан от вас, экспорт наш к вам в последние годы резко увеличился. Я думаю, эту работу надо продолжать.

Примерно с двухчасовым интервалом в Минск прилетел Владимир Путин. Российский лидер уже по традиции немного опаздывает на такие мероприятия.

От позиции Москвы сегодня зависит урегулирование оставшихся вопросов. Речь, к примеру, о выплате экспортных пошли на нефтепродукты, об изъятии этого пункта.

На этих кадрах Лукашенко, Путин и Назарбаев шагают бок о бок. Перед началом официальной частью общение в холл Дворца Независимости. Белорусский президент рассказал коллегам о слуцком поясе, который здесь выставлен. И вручил гостям подарки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вам хочу подарить. Это оригинал 16 века.

Последние пять лет и государства идут на сближение. Евразийский экономический союз должны запустить с 1 января 2015 года. Планируется, что работать в таком объединении три страны будут без изъятий и ограничений в торговле. Свободным будет движение капитала и рабочей силы. Александр Лукашенко предложил говорить открыто и по-мужски.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

До подписания договора о Союзе остается совсем мало времени. Возникает вопрос: с чем мы придем к этому событию? Сегодня уже сформировался круг вопросов, по которым мнения сторон, к сожалению, расходятся, и перечень этих вопросов настораживает. Поэтому мы и собрались, чтобы их снять, решить. Нам предлагают сегодня оставить нерешенными те проблемы, которые надо было бы разрешить еще на предыдущих этапах. По нашему твердому убеждению, мы должны выходить на конкретные рубежи, первым из которых является полноформатный Таможенный союз. Между его членами не должно быть никаких ограничений в движении товаров, какими бы чувствительными они ни были. Излишне напоминать, что мы вместе работаем в Таможенном союзе с 1 января 2010 года. Длительное сохранение любых форм ограничений в движении товаров, тем более таких, как энергоносители, создает нежелательный прецедент. Подходы, которые заявляются в процессе переговоров, вызывают много вопросов. Новаторские предложения по срокам реализации договоренностей через 10 лет, то есть к 2025 году, по меньшей мере звучат странно. Если мы не готовы принимать меры сейчас, то это надо открыто признать. Высказываются опасения, что здесь могут быть сложности экономического и бюджетного характера у нас. Нам ли это не понимать? Но мне кажется, тогда и говорить о Евразийском экономическом союзе надо лет через десять, если мы сегодня не готовы. Поэтому мы надеемся на заинтересованный разговор и по другим темам, касающимся ЕЭП и будущего Союза. Есть вопросы по автомобильным грузоперевозкам из третьих стран. Это не абсурдно, что выгоду от интеграции наших стран получат, допустим, польские, литовские или другие грузоперевозчики? От того, насколько эффективным будет союз, зависит его притягательность для других стран. Но и сам союз должен приобретать большую цельность от своего расширения. Мы придерживаемся позиции о целесообразности принятия новых членов по пакетному принципу без предоставления каких-либо особых условий и статусов - если говорить о новых членах. Считаю, что это будет справедливо, в первую очередь, по отношению к нашим странам, которые в полной мере прошли все этапы интеграционного процесса, выстрадали его. Кстати, все президенты в таком ключе и заявляли: готов? «Дорожная карта» - прошел ее? пожалуйста, мы рассматриваем вопрос о приеме тебя в ЕЭП. Нас никто не толкает в спину. Все графики мы устанавливаем сами. Но, мне кажется, превращать интеграцию в процесс ради процесса по принципу - важен не результат, а участие, я думаю, нам это не нужно.

Уважаемые коллеги. 1 января 2015 года мы должны будем ответить на вопросы наших граждан: куда мы пришли, что в итоге получили наши государства? Ответы у нас должны быть. Без откровенного, я бы сказал, мужского разговора сегодня не обойтись.

У Беларуси есть свое видение складывающейся ситуации. И мы готовы, партнерски готовы открыто об этом говорить. Так, как мы это сделали в первой части нашего разговора. Мы этому посвятили почти два часа, обмениваясь проблемами по экономическим вопросам, по тем проблемам, которые у нас встают, и по перспективам наших отношений, а также по некоторым вопросам международной обстановки.

Создавая евразийский союз Беларусь, Россия и Казахстан рассчитывают на экономические бонусы. В 2013 общую торговлю уже оценили в 64 миллиарда долларов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Действительно, мы можем качественно изменить наше сотрудничество. Это позволит нам выйти на повышение конкурентоспособности наших экономик, сделать их более эффективными, привлекать внутренние и внешние инвестиции.

И вот этот огромный рынок, который мы с вами создали, в 170 млн человек, может приобрести совершенно новые качества, дополнительно приобрести привлекательность и быть более эффективным и содержательным.

Да, есть некоторые вопросы, которые на экспертном уровне не полностью еще доработаны, собственно говоря, мы для этого и собрались. Но я соглашусь с вами, уважаемые коллеги, в том, что, на мой взгляд, можно всегда дополнительно над ними поработать и найти какие-то вещи, которые будут приемлемы для всех. Поработать, найти компромиссы.

Работа над договором, как рассказали эксперты, была сверхинтенсивной. Это масштабный документ на 600 страниц. Постарались учесть все. В проекте больше 100 статей, в которых детально прописаны правовой статус нового Союза, таможенные вопросы, внешнеторговая политика, налоги. Казахстанский лидер был настроен на товарищеский разговор.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Большую часть пути мы прошли. Эксперты хорошо поработали. К нашему Союзу уже проявляют интерес другие партнеры наши. Я согласен, что они, как мы сначала договаривались, должны выполнить все, что мы прошли, пакетом полностью. Я думаю, мы сегодня, как всегда по-товарищески, обсудим каждые эти пункты вопросов и будем решать, как нам делать. Действительно, я тоже за то, чтобы нам лошадей не гонять, но в то же время есть возможность уложиться в нами принятые сроки, чтобы снять все вопросы. Мы консенсус всегда находили и, я уверен, будем находить. На мой взгляд, вопросы, которые оставляют нам, они имеют свое решение, и мы можем по ним с вами договориться.

Осенью 2013 года желание стать частью перспективного объединению изъявила Армения. В декабре была прописана дорожная карта для присоединения этой страны. Выполняется успешно. По предварительным расчетам, вступление Армении в ТС даст в двухлетней перспективе экономический эффект в виде прибавки в 4% пунктов к ежегодному росту ВВП. Такой же путь предстоит пройти и Кыргызстану.

На вечер намечены двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беларусь - пятый торговый партнер России после Китая, Нидерландов, Германии и Италии. Прошлогодний товарооборот - около 40 миллиардов долларов. Половина внешней торговли Беларуси приходится на Российскую Федерацию. В любом случае эта встреча в Минске — возможность расставить все точки над «i» в создании Евразийского экономического союза.

Минск своеобразным интеграционным центром становится не впервые. Заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также саммит СНГ уже проходили во Дворце Независимости в октябре 2013 года.

И несколько слов о том, почему к сегодняшнему мероприятию приковано такое пристальное внимание.

Высший Евразийский экономический совет – это главный инструмент регулирования в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Вопросы, которые будут рассматриваться 29 апреля, настолько важны, что требуют внимания первых лиц.

К тому же, Таможенный союз, сам по себе интенсивно развивающийся, становиться все более привлекательной площадкой для ведения бизнеса не только для его стран-участниц, но и во всем мире.

Яна Шипко, СТВ:

В эти минуты во Дворце Независимости продолжается заседание участников саммита в расширенном формате. После него состоится брифинг. Как ожидается, на нем Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев сделают заявления для прессы и озвучат итоги переговорного дня. А пока резюмирую, как проходил саммит Таможенной тройки с момента открытия.

Начался форум краткой встречей глав государств в узком формате, после чего к ним достаточно быстро присоединились члены делегаций. Напомню, главный вопрос, обсуждаемый сегодня первыми лицами - переход Таможенного союза на новый интеграционный уровень. Им станет создание Евразийского экономического союза. Эта структура будет функционировать с 1 января 2015 года. Подписание же самого договора планируется в Астане в мае. А имеющиеся разногласия между странами-партнерами возможно урегулировать, в том числе, в установленные сроки. Об этом заявили сегодня президенты. Еще, как было отмечено на расширенном заседании, работа над проектом документа велась буквально до последнего дня. Так, вчера состоялось заседание совета коллегии Евразийской экономической комиссии. Появившиеся новые вопросы были вынесены на обсуждение сегодня. Так, например, предлагается создание единой конструкции на рынках нефти, нефтепродуктов и газа. А после пресс-конференции президенты пообщаются уже в неформальной обстановке, на обеде, который будет дан от имени главы белорусского государства. Также предполагается, что Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Обновлено в 22.30 29.04.2014

Для лидеров таможенной «тройки» это был тяжелый, напряженный переговорный день. Немножко выбились главы государств из графика, общение затянулось, обсуждения аспектов договора о Евразийском экономическом союзе тоже немножко затянулось.

После общения в узком кругу президенты Беларуси, России и Казахстана присоединились к своим делегациям. Это те экспертные группы, которые прорабатывали все предложения. Конечно, делать это было непросто, потому что в таком союзе каждое государство отстаивает свои национальные интересы, да и сам проект договора – это документ из 600 страниц, где нужно прописать все, все моменты взаимодействия трех стран.

Итоги обсуждения для журналистов озвучил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

В повестке саммита было два вопроса. О том, как идет работа над проектом договора, и о том, как движется Армения по своей дорожной карте, по пути присоединения к Таможенному союзу.

Виктор Христенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

На сегодняшний момент все основные разногласия по проекту договора урегулированы, остаются еще двусторонние вопросы, обсуждение которых будет продолжаться. Президенты поручили завершить всю эту проработку, всех нюансов договора в ближайшее время с тем, чтобы к концу мая документ был представлен на подписание на саммите Высшего евразийского экономического совета в Астане 29 мая.

Второй вопрос, который рассматривался также в рамках сегодняшней повестки, – это ход работы по реализации дорожной карты по присоединению Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Одобрена работа, которая проведена на сегодняшний день. В частности, из 126 пунктов дорожной карты, которые должны быть выполнены до подписания проекта договора о присоединении, 111 уже выполнены, 15 включаются в сам договор о присоединении. И дано поручение подготовить для рассмотрения на заседании Высшего совета проект договора о присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

Это итоги по вопросам, которые стояли в повестке саммита. Журналистов интересовало, конечно, не только это. А в том числе - сняты ли ограничения в торговле. В частности, по свободному перемещению нефти и нефтепродуктов на территории Таможенного союза. Ведь все-таки одна из задач общего экономического союза, Евразийского экономического союза, который создают три страны, – это формирование единого энергетического рынка.

Виктор Христенко:

Что касается энергетических рынков. Базовая конструкция, которая предлагается в договоре для отработки, выглядит следующим образом. Не позднее 2025 года начинают функционировать общие рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Общий рынок электроэнергии начинает работать чуть ранее этого срока, поскольку к нему велась подготовка уже два года. В 2016 году президентами будет утверждена концепция по формированию каждого из этих рынков: рынка нефти, нефтепродуктов и газа. В 2018 году будет утверждена программа по формированию этих рынков.

Для того, чтобы запустить работу общих рынков, потребуется подписание специальных международных договоров, которые прописаны в проекте договора о Евразийском союзе. До этого времени, до 2025 года, вопросы, связанные с взаимодействием в сфере нефти, нефтепродуктов и газа, будут урегулированы в соответствии с действующими соглашениями 2010 года, и в соответствии с дополнительными двусторонними договоренностями, которые будут подписаны.

Вопрос, в том числе касающийся пошлин на нефтепродукты, на сегодняшний день является предметов двусторонних договоренностей. И на период до формирования общего рынка останется предметом урегулирования на двусторонней основе. Будет ли трансформация в этом смысле и какая происходить, это будет идти параллельно с работой по договору о союзе между уже только Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Что касается размещения наднационального органа, решено сохранить статус-кво, то есть комиссия продолжит свое функционирование в Москве. А вот финансовый регулятор к 2025 году, как ожидается, будет размещён в Алматы.

Остаются еще некоторые двусторонние вопросы, обсуждение которых будет продолжено. Главы государств поручили завершить проработку всех нюансов договора в ближайшее время, чтобы документ был представлен на подписание на саммите «тройки» в Астане 29 мая. Также на этой встрече на обсуждение будет вынесен документ о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

Валерий Полховский, аналитик:

Формирование Евразийского экономического союза будет выгодным белорусской стороне в силу того, что мы все-таки имеем возможность для того, чтобы открыть для себя довольно `мкие российские рынки и не иметь в дальнейшем никаких препятствий по продвижению наших товаров. Уйдут в прошлое молочные войны и все такие негативные явления. Для нас, естественно, это позитивно. Для России это очень хороший шаг - интеграционный проект. Он имеет большое и политическое, и экономическое значение.

Николай Сергеев, политолог:

Предтеча Евразийского экономического союза – Таможенный союз – уже работает. Это обеспечивает доступ российской экономики на огромные российский и казахстанский рынки, с одной стороны. С другой стороны, так как многие белорусские предприятия являются конечными по созданию общей продукции и для России, и для Казахстана, то это будет способствовать значительному укреплению и росту нашей экономики. Более того, вместе с Россией и Казахстаном она будет набирать свою конкурентоспособную мощь в мировом масштабе.

Арсений Сивицкий, политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Самый главный принцип во всех интеграционных образованиях – это прежде всего транспарентность, предсказуемость и выполнение взятых на себя обещаний. И, собственно говоря, если в соответствие с этим принципом будет осуществляться движение, то, конечно, не исключено, что Евразийский экономический союз станет успешным проектом.