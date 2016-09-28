Шимон Перес скончался после инсульта: 93-летний экс-президент Израиля был выходцем из Беларуси

Новости Израиля. Ушел из жизни известный политик, экс-президент Израиля Шимон Перес.

Он скончался на 94-ом году после перенесенного инсульта.

Его политическая карьера длилась более 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был один из самых смелых и мудрых деятелей прошлого века. Переса называли политическим провидцем, а речи разбирали на цитаты.

Он считается последним из плеяды «отцов-основателей» Израиля, создателем его военно-промышленного комплекса и ядерной программы, архитектором ближневосточного мирного процесса.

Он занимал более десятка министерских постов, был министром обороны, иностранных дел, финансов, связи, транспорта, дважды возглавлял правительство Израиля, в 2007-2014 годах был президентом страны.

Шимон Перес родился в Беларуси – в деревне Вишнево Минской области.

В возрасте 11 лет он вместе с семьей эмигрировал в Палестину. В Беларусь Перес возвращался с визитом дважды – в 1994 и 1998 годах.