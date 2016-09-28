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Экономика, безопасность и космос: что обсудят 28 сентября в Минске 200 представителей стран СНГ?

28 сентября 2016 06:49
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Новости Беларуси. Вопросы безопасности, науки и экономики станут предметом обсуждения для участников международного форума, посвященного 25-летию СНГ.

Ожидается, что в нем примут участие свыше 200 представителей стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сотрудники госорганов, дипмиссии, послы и постпреды стран СНГ, руководители крупнейших научных и учебных учреждений.

На конференции планируют подвести итоги 25-летия Содружества Независимых Государств и выработать рекомендации по повышению эффективности деятельности организации.

Запланирована работа секций по четырем направлениям: экономика, наука, сотрудничество и безопасность. Отдельно будут рассматриваться вопросы космической области.

# СНГ

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