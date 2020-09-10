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Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?

10 сентября 2020 12:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с послом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о развитии союзных отношений.

Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?-1

Президент поблагодарил российского посла за профессионализм и результативную работу в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что развитию и укреплению дружеских отношений между нашими странами в последнее время был дан ощутимый толчок.

Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией

Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?-4

Пользуясь случаем, Дмитрий Мезенцев поздравил Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил главе государства книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний.

Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?-7

– Факсимильное издание 1866 года. Но это первый экземпляр, действительно первый экземпляр. И он принадлежит именно вам. Еще одно подтверждение историзма, справедливости границ Беларуси.
– Спасибо.
– В том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому.
– Спасибо, Дмитрий Федорович.

Встреча проходила в преддверии переговоров лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время обсудят двустороннюю повестку.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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