Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с послом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла о развитии союзных отношений. Пандемия не лучшим образом повлияла на торгово-экономическое партнерство Беларуси и России. Объем товарооборота 2020 года почти на 80 % уступает уровню прошлого. Сейчас самое время комплексно поработать над мерами по реабилитации экономик двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в развязывании тех проблем, в решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена. Очень хорошие договоренности были во время визита премьер-министра Мишустина в Беларусь. Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с Президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Запятую. Александр Лукашенко:

Нет, я имею в виду точку, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать. Форум регионов, который мы собираемся провести в конце сентября, – это также будет экономический этап, трамплин для сближения наших позиций по ряду вопросов в экономической сфере. Там будут представители регионов России и Беларуси. Это же не просто мы собрались там, что-то показали, сами показались и на этом все. Нет. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий. Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, что нам не надо терять ту динамику, которую мы с вами наметили.