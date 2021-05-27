Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьёзные задачи»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Понятно, что она сейчас как такая дискуссионная площадка, в основном, где мы обсуждаем и серьезные, и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике – ЕАЭС, в военно-политической сфере – ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики и большего авторитета и веса нашей организации в рамках СНГ.