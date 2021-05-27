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Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьёзные задачи»

27 мая 2021 10:20
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Новости Беларуси. В СНГ нужно поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв, об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости исполнительного секретаря СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьёзные задачи» -1

Встреча Александра Лукашенко и Сергея Лебедева прошла накануне заседания глав правительств стран СНГ. Напомним, в 2021 году Беларусь – председатель в Содружестве. Сегодняшний разговор, уверен Президент, – возможность подвести первые итоги работы нашей страны в интеграционном объединении. Председательствовать нам выпало в непростых условиях: последствия пандемии, необходимость восстанавливать разрушенные торгово-экономические связи, противостояние беспрецедентному внешнему давлению. Белорусский лидер подчеркнул: в белорусских приоритетах – укрепление и наполнение интеграционных схем на постсоветском пространстве конкретными проектами.

Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьёзные задачи» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Понятно, что она сейчас как такая дискуссионная площадка, в основном, где мы обсуждаем и серьезные, и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике ЕАЭС, в военно-политической сфере ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики и большего авторитета и веса нашей организации в рамках СНГ.

# СНГ # Александр Лукашенко # Сергей Лебедев # Фотофакт

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