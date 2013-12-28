Для чего Россия выделяет Беларуси 2 миллиарда долларов? Интервью с послом России в Беларуси Александром Суриковым

Продолжим тему (итоги саммита в Москве - ред.) с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Александром Суриковым. Он в студии программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» и готов ответить на все вопросы.

Юрий Козиятко:

Александр Александрович, здравствуйте!

Александр Суриков:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Вы у нас традиционно уже перед Новым годом приходите в студию, как Дед Мороз. (улыбается) Третий раз, по-моему.

Александр Суриков:

Да, наверное. Ну, только с Дедом Морозом, как бы, слабая ассоциация!

Юрий Козиятко:

Подарок, может, какой-нибудь... (улыбается)

Александр Суриков:

Подарок, бороду, халат.... (улыбается)

Юрий Козиятко:

Говорят, Россия подарок преподнесла Беларуси – 2 млрд долларов. Это подарок или не подарок?

Александр Суриков:

Я не думаю, что подарок! Это никакой не подарок, все это - разумные действия обеих государств, я прямо скажу. Ну, в данном случае мы - кредитор, кредит направлен на повышение самодостаточной белорусской экономики. Точнее, самодостаточности белорусской экономики. Вот это - важно.

Юрий Козиятко:

Если говорить, сравнивать с подарком, то это все равно, когда в гости приходишь с тортиком, но потом тортик же вместе придется есть. Потому что экономики завязаны, белорусская и российская?

Александр Суриков:

В этом - весь смысл. Что такое самодостаточность белорусской экономики? Это значит - больше товаров, произведенных в Беларуси, пойдет для удовлетворения потребностей российского потребителя. Мы же тоже это понимаем.

Юрий Козиятко:

Александр Александрович, а товарооборот Беларуси и России в этом году едва 40 млрд достигнет (еще пока год не закончился, еще несколько дней осталось...). А в прошлом году было 44. А ваш Президент, я помню, в марте говорил, будет - 50. Почему так получилось?

Александр Суриков:

Ну, говорить можно, конечно, нет вопросов... Но я вот, помню, начал работать в 2006 году и товарооборот был 15 «с хвостом» млрд долларов. В прошлом году, да, действительно, он был 43, по-моему, и 4 десятых млрд долларов. В этом году мы оцениваем в 40 млрд долларов. Из него исчезли завышенные цифры товарооборота, связанного с теми неприятными моментами, растворительно-разбавительными. Это точно эта цифра!

Юрий Козиятко:

А конфликт с «Беларуськалием» внес какую-то лепту?

Александр Суриков:

Я думаю, что товарооборот следующего года выйдет за рубежи 2012 года без всяких эти вот неприятных моментов. Конфликт с «Белкалием» поправит ситуацию в Беларуси на 2014 год, по сравнению с 2013. Сейчас сменились собственники, новые собственники, я имею в виду «Уралхим» и структуры Прохорова, готовы к диалогу с белоруской стороной о восстановлении совместной работы на мировых рынках по реализации калийных удобрений. И это выгодно для обеих сторон!

Юрий Козиятко:

Вступление России в ВТО повлияло на падение товарооборота...

Александр Суриков:

Вы знаете, какие-то моменты есть, я не исключаю. Это моменты, связанные с сельскохозяйственной техникой, потому что там сразу оценивалось, там не очень приятно для российского производителя и для белорусского производителя. Я имею в виду, «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», традиционные наши.

Юрий Козиятко:

И автомобили, по-моему, процентов на 40 упали...

Александр Суриков:

В автомобилестроении нет такого! Вот. Там мы упали под давлением других факторов в основном. Потому что у нас, в России, легковое автомобилестроение – это Россия с основном. И оно монтируется как бы из компонентов, деталей, узлов уже в рамках ВТО и законов Европы. Тут нету ничего.

А вот по грузовому автомобилестроению, значит, тут у нас впереди сложностей нет, если мы решим все проблемы, связанные с «МАЗом», «КамАЗом». И не ради того, чтобы кто-то кого-то или чего-то там. Рассуждают по всякому: кто-то поглотит, кто-то не поглотит. Ради того, чтобы, объединив свои усилия, «МАЗ» и «КамАЗ» заполонили в том числе российский рынок и рынок Таможенного союза. Ведь не секрет, что половина рынка сегодня под китайскими и другими автомобилями.

Юрий Козиятко:

Кредит в 2 млрд со стороны России никак не связан с тем, что - вот вам 2 млрд, но давайте как-то там поуступчивей в процессе приватизации предприятий?

Александр Суриков:

Мы его не привязываем к каким-то предприятиям. Но хотели бы! Но это наше просто пожелание, чтобы для улучшения технологического уклада в Беларуси это было, то есть повышения конкурентоспособности. То есть, ну, я условно так, грубо скажу, что сегодня, вот, дали кредит, завтра, если кредитовать, то уже меньше. Вот так примерно.

Юрий Козиятко:

Если посмотреть, Беларусь 2 млрд инвестиций в этом году уже вложила в российскую экономику. Тоже неплохо, правда?!

Александр Суриков:

Ну, это есть, и тоже неплохо…

Юрий Козиятко:

Россия, правда, около 6 уже, да? Но, опять же, несопоставима Россия и Беларусь!

Александр Суриков:

5,7 млрд. Я должен вам сказать, что мы взаимовыгодно сотрудничаем. Я не могу ничего плохого сказать, и никто не может, против сотрудничества в газовой сфере теперь. Ведь только лучше! Инвестиции пошли в Беларусь, будет увеличен объем транзита газа, увеличится объем подземных газохранилищ для спотовой продажи газа в пиковый период. Хорошо? Да, хорошо. Вот. Но и Беларусь на нашем рынке работает. Исполнилось давнее пожелание белорусских властей и дочерняя компания «Белоруснефти» купила все-таки газонефтедобывающий актив «Россиянку». Правда, пока с небольшим утвержденным запасом нефти и газа, но это же 1000 кв. км.! Надо же разведывать, дальше вкладывать деньги. Но это уже будет как бы добыча собственного газа, добыча собственной нефти, и по существующим сетям передача собственной продукции в Беларусь.

Юрий Козиятко:

Александр Александрович, ну, вот вольно или невольно кредит в 2 млрд начинают сопоставлять с покупкой украинских евробондов на сумму 15 млрд. По сути, тоже такая помощь финансовая Украине. Может быть, по времени все это сошлось, а, может быть, какие-то тенденции... Вот, Россия не хотела бы Украину отпускать или потерять и Беларусь отпускать тоже. Потому что Беларусь – надежный союзник. Ну, мало ли что...!

Александр Суриков:

Вы знаете, я бы вот так не рассуждал. Я исхожу из чего? Что Украина, Беларусь и Россия – это как бы, в принципе, славянское братство. И мы должны все усилия сосредоточить (вот, трех стран, и смотреть на Европу вот в этой части) на равноправный вход и сотрудничество с Европейским союзом. Равноправный! Чтобы Европейский союз нас не рассматривал нас как рынки сбыта своих товаров, что произошло с Болгарией, что произошло с прибалтами. И так далее, и так далее. Чтобы мы сохранили свою промышленность. В этом же вопрос! И в этом смысле мы в данном ситуации поддержали Украину, в этом плане мы работаем в интеграционном сотрудничестве (я имею в виду Таможенный союз и будущий Евразийский союз), дабы сохранить конкурентную экономику, создать конкурентную экономику для стратегического сотрудничества с Европой (не - с кем-то!) на равноправных условиях.

Юрий Козиятко:

А как же идея собирания земель, о которой говорят? Кремль вкладывает деньги в идею собирания земель! (улыбается)

Александр Суриков:

Это не собирание земель. Что, мы должны собрать земли и закрыться? Да? Так не бывает. Мир открылся. Экономика становится глобальной. И мы в эту глобальную экономику должны вписаться равноправными членами.

Юрий Козиятко:

Кстати, вот, Беларусь в этом году впервые опередила Украину по товарообороту с Россией. Теперь Беларусь для России – первый торгово-экономический партнер в СНГ. И Казахстан тоже уступает. По-моему, в два раза меньше товарооборот...

Александр Суриков:

Это - да. Это действительно так, что по итогам 2013 года Беларусь будет первым экономическим партнером: Украина сдает свои позиции. Но я думаю, что все равно экономика Украины несколько мощнее белорусской и в 2014 году…

Юрий Козиятко:

Я так Вас уже ориентировал на белорусско-российские отношения! Бюджет Союзного государства утвержден – 5 млрд – на следующий год.

Александр Суриков:

Он - 5 млрд российских рублей. Сегодня это российские рубли. Но главное ведь не бюджет, главное, что в бюджете присутствуют 37 программ развития.

Юрий Козиятко:

Союз жив по-прежнему, день изо дня мы подтверждаем: Союз жив! (улыбается)

Александр Суриков:

А, Вы знаете, он нет только жив, он же развивается. Вот, работа 2013 года, несмотря на экономические условности (многие любят ссылаться, мол, «там, в мире» и так далее, надо у себя смотреть сначала, потом в мире), все равно развитие по всем отраслям, по всем направлениям есть. И серьезное развитие! Начиная от экономического, там, интеграционных проектов. Российских предприятий, с российским капиталом в Беларуси почти 2,5 тысячи. В России – 1000 белорусских предприятий! Кроме того, культурное, гуманитарное, военно-техническое, внешнеполитическое сотрудничество, равные права граждан. Вот так.

Юрий Козиятко:

Не назвали еще один вид сотрудничества – погодный! Вы знаете почему снега нет, сейчас говорят? Белорусские инвестиции - в сочинскую зимнюю Олимпиаду, отдали свой снег туда! (улыбается)

Александр Суриков:

Неет! (смеется) Просто погода такая. В Москве, вот, снег появится.

Юрий Козиятко:

Президент наш, кстати, Сочи посетил, посмотрел инфраструктуру, познакомился с объектами и, может быть, и обкатал. Наверняка, я думаю, это логично...

Александр Суриков:

Я могу одно сказать, что мы благодарны белорусской стороне и, наверное, Александру Григорьевичу. Ну, во-первых, участок земли в Красной поляне под белорусские объекты, под белорусскую собственность расширен и в собственность Беларуси передан. И на этой земле, даже еще до передачи, построен целый ряд объектов белорусской стороной, которые в период Олимпиады будут использоваться для проведения Олимпиады. И мы за это благодарны! Потому что нам оказана серьезная помощь.

Как он будет в последствии использоваться… Я так понимаю, что для санаторно-куротных вещей, там, спортивных вещей. Это уже нам с вами предстоит оценить, если мы туда попадаем.

Юрий Козиятко:

Вот, если - попадем! А россияне же - попадут на чемпионат мира по хоккею!

Александр Суриков:

Попадут.

Юрий Козиятко:

Да. А чем еще кроме туристов Россия может помочь?

Александр Суриков:

Вы знаете, я то все равно буду болеть за российскую команду, деваться мне, как бы я россиянин и люблю смотреть это.

Юрий Козиятко:

Может, вдруг так сложится, что Россия вылетит, а Беларусь останется!

Александр Суриков:

А если, вот, Россия вылетит, тогда за белорусскую, однозначно. Но хотя бы надо, чтобы, вот, моя мечта, чтобы Беларусь и Россия сошлись в финале. Вот! А так - кто победит. Побеждает сильнейший.

Юрий Козиятко:

Тут не договоришься... (улыбается)

Александр Суриков:

Ну, наверное.

Юрий Козиятко:

Так вот туристов будет много, болельщиков приедет много. И сейчас, перед Новым годом, мы уже видим, что на улицах Минска много российских номеров. Повторяется ситуация с майскими каникулами. В несколько раз российских туристов в этом году, перед Новым годом, будет больше, чем в прошлом!

Александр Суриков:

Это естественно!

Юрий Козиятко:

Есть у Вас какие-то прогнозы? Посчитать Вы не можете, конечно...

Александр Суриков:

Ну, я знаю, что все санаторные места на сегодняшний день в Беларуси заполнены, чего-то снять невозможно. Все гостиницы заполнены полностью, чего-то снять невозможно. Все агроусадьбы заполнены, снять невозможно. Значит - нравится! А сколько миллионов приедет, мне сказать сложно, потому что я вкупе всех мест Беларуси не знаю. Гостиничные, агроусадебные, санаторные и так далее. Но это далеко за миллион человек приедет!

Юрий Козиятко:

Ну, не только нравится, наверное! Я почитал, что в России посчитали, сколько стоит традиционный новогодний салат «Оливье». В прошлом году и в этом году. Поскольку картошка на 40% цена повысилась, яйца – на 30, икра – на 25, водка процентов на 30. В Беларуси салат «Ольвье» для россиянина обойдется дешевле. Наверное, поэтому я и говорю о ценах. (улыбается)

Александр Суриков:

Я врать про цены не буду, потому что по отдельным видам продукции, особенно рыбопродукты в Беларуси, вот, магазины дороже, чем на Рублевке в Москве. А в целом по рядовым продуктам, Вы правы. Но не это главное! Вы понимаете, получается, что мы два суверенных, независимых, молодых государства. И главное, все-таки, на мой взгляд, не продукты, вот эти самые, там, чего-то или выпивка дешевле, а главное, вот… Получается, хоть мы – заграница для Беларуси, а Беларусь – заграница для России, но это - родная заграница! Вот так бы я сказал. (улыбается)

Юрий Козиятко:

Границ-то нет!

Александр Суриков:

Родная заграница!

Юрий Козиятко:

Вы как посол считаете Беларусь - заграницей! (улыбается)

Александр Суриков:

Не надо тебе ни виз там оформлять, ничего не надо делать. Тебя поймут в каждой точке, как и белорусов в России. Это самое главное. То есть получается, вот, я правильно сказал: родная заграница!

А сейчас бы я хотел, в уходящем 2013 году, поздравить всех белорусов и, конечно, россиян, живущих в Беларуси, россиян, временно которые приехали в Беларусь, на Новый год, с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, счастья, традиционных всех вещей! А самое главное, любой человек перед Новым годом загадывает желание в преддверии 12 часов, самое главное – исполнения вот этих задуманных желаний в 2014 году. Всем без исключения!

Юрий Козиятко:

Спасибо, Александр Александрович!