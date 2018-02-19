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Ермошина: «Явка – 77 %. У нас все выборы проходят при высокой явке избирателей»

19 февраля 2018 11:36
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси опубликовал данные по итогам избирательной кампании в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным сведениям, избраны 18 тысяч 110 депутатов.  

Выборы состоялись при достаточно высокой явке. В целом по стране она составила свыше 77 %. Наиболее активно голосовали жители Витебской и Могилевской областей. Там на избирательные участки пришло более 80 % белорусов. Самая низкая активность традиционно оказалась в Минске. Здесь явка всего чуть более 60 %.  

Ермошина: «Явка – 77 %. У нас все выборы проходят при высокой явке избирателей»-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению референдумов:   
Явка – 77 %. В принципе, для нашей страны это абсолютно не является ничем неожиданным: у нас все выборы проходят при высокой явке избирателей. Это связано со многими факторами.  

У нас, я считаю, очень хорошо работали средства массовой информации. У нас о выборах знали все избиратели – это самое главное. У нас даже не надо было какие-то соответствующие рекламные ролики создавать, потому что тема выборов освещалась постоянно.  

У нас, скажем так, очень хорошо работали местные власти на местах. И у нас лучше работали, чем обычно, сами команды кандидатов в депутаты. Они проводили гораздо больше агитационных мероприятий. Они попытались наконец-то освоить избирательные фонды. У нас практически нет жалоб от избирателей о том, что они не получили информационный материал. Они жаловались на объем информационного материала – им хотелось бы больше. Но это и есть самое главное – они были проинформированы.  

На выборах депутатов местных Советов нет порога явки, выборы проходят в один тур, и побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.  

Избирательная кампания прошла в 18 тысячах 111 избирательных округах. Окончательные итоги Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно запланировано заседание ЦИК.  

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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