Депутаты Палаты представителей Беларуси открыли осеннюю сессию: какие вопросы на повестке дня?

Новости Беларуси. Большие планы и серьезные законопроекты в портфелях белорусских депутатов. На неделе начала работу восьмая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Все внимание сейчас, конечно же, приковано к проекту главного финансово документа страны — Бюджету Беларуси-2016. Какая у него направленность будет и по каким принципам его сформируют? Сами депутаты нацеливаются на сбалансированность в развитии экономики и инновационные решения. Одно такое, по всей видимости, будет в области развития меценатства в Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ заглянул в депутатский портфель осенних законопроектов.

На столе депутата – главные финансовые документы страны последних лет. Бюджет на 2016 планируют, тщательно изучив опыт выполнения аналогичных законов. В Минфине работа над проектом началась еще весной. И до сих пор депутаты ежедневно консультируются с финансистами и вносят дополнения.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Крайне сложно спрогнозировать показатели, на которые опираются расчеты в бюджете. Основные индикаторы, которые нас интересуют, это цены на нефть.

Спикер нижней палаты на первом заседании четко определил задачи – сохранить социальную направленность бюджета и сделать документ максимально прагматичным, чтобы инвестиции окупались.

Выполнение бюджета во многом зависит и от налоговых отчислений. Однако платить больше, по словам депутата, рядовые граждане не будут.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Они могут коснуться сферы межбюджетных отношений, есть наработки по законодательному регулированию сферы азартных игр.

Помимо бюджета и Налогового кодекса во время осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть более 30 документов. Один из наиболее важных – закон о промышленной безопасности. На сегодняшний день предприятия выполняют свод правил, составленный еще 15 лет назад. Технологии шагнули вперед, и многие требования неактуальны.

Ольга Политико, член Постоянной комиссии по вопросам промышленности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С одной стороны, мы обеспечиваем безопасность. С другой стороны, требования к субъектам не должны быть избыточными и необоснованными. Потому что мы понимаем, что любое требование влечет за собой и материальные, и трудовые затраты.

Руководство завода в Новополоцке не жалеет средств на безопасность. Около года ушло на создание тренажера – по сути копии промышленного производства. Все сотрудники здесь регулярно решают задачи по ликвидации того или иного ЧП.

Елена Дроботова, начальник отдела подготовки кадров предприятия по переработке нефтепродуктов:

Когда персонал приходит сюда, в учебный класс, и начинает отрабатывать те знания, умения, навыки, которые они здесь получают, то это гарантия того, что в экстремальной ситуации человек не растеряется, сможет уверенно, спокойно выполнить свои профессиональные обязанности.

О важности безопасности говорил и председатель Совета Республики. Открывая законотворческий сезон, Михаил Мясникович отметил, что промышленность должна снять любые угрозы для людей и окружающей среды при эксплуатации опасных производств. Помимо этого документа в поле ответственности сенаторов еще около 40 законов в сфере судопроизводства, государственно-частного производства и повышении экспорта продукции белорусского сельского хозяйства.

Юрий Таболин, СТВ:

Главный экзамен на осенней сессии – оптимизация. Депутатам предстоит сделать шаг навстречу систематизации и упрощению законодательства. К примеру, в стране впервые появится Кодекс о культуре – это закон, который объединит и аккумулирует в себя десятки различный дополнений и законов, порой разрозненных, которые существовали до сих пор.

Аналогов такому документу на пространстве СНГ не существует. Среди акцентов – взгляд на культуру с точки зрения финансов, что само по себе ноу-хау, ведь эта сфера никогда не была самоокупаемой. Привлечению финансов в культуру, уверен депутат, будет способствовать и новый статус инвесторов. Кодекс впервые вводит понятие «меценат».

Александр Сегодник, председатель Постоянной комиссии по образованию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Поднимает уровень этого человека, он понимает, что он виден в государстве, что он необходим государству, что он уважаем.

Андрей Запольский не гонится за регалиями. Для успешного бизнесмена главное – сохранить историю. Восстановлением усадьбы 18 века он занимается более 10 лет. Говорит, процесс будет идти быстрее, если в стране появится единый закон, который определит правила при проведении реставрационных и прочих работ.

Андрей Запольский, меценат:

Есть один документ, где можно прочитать все, не нужно нанимать кучу юристов, которые будут заниматься беготней по госорганам, писать письма, получать отписки. Это однозначно правильное решение.

Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ убедились: осенняя сессия будет жаркой, итогом которой должны стать инструменты для успешных отношений государства, бизнеса и конкретного человека.