Депутат VI созыва: «Поддержка малого и среднего бизнеса – это национальный приоритет»

Новости Беларуси. Реформирование экономики, роль бизнеса, сотрудничество с ведущими державами. Эти и многие другие темы 7 октября затронул Президент в Овальном зале Дома правительства во время обращения к парламенту (более полное описание обращения можно найти здесь).

Сложная и ответственная работа предстоит депутатам и сенаторам VI созыва на протяжении ближайших четырех лет.

Задачи, которые стоят перед всей страной, необходимо решать в первую очередь в Овальном зале, подчеркнул глава государства. И этих вопросов немало. В первую очередь это экономика, социальная сфера, международная политика и, конечно, рост благосостояния белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны сделать максимум для того, чтобы наши люди имели работу и имели возможность заработать. Прямо направляя их: работайте – заработаете, в Беларуси это можно сделать. И парламент должен быть той площадкой, где прорабатываются эти вопросы. У вас живая вязь, особенно у нового парламента, по всем этим проблемам.

Это должна быть площадка, где можно высказать своё мнение по любому законопроекту. Это очень важно, потому что депутат непосредственно связанный с народом, умеет как никто другой получить обратную связь и принести её сюда.

Благосостояние белорусов как главный приоритет. Улучшить его можно за счет развития малого и среднего бизнеса, считают эксперты.

В проекте Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы значится увеличение доли этого сектора с 17% до 40%.

И одна из главных задач нового парламента – развитие этого процесса на законодательном уровне.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва:

Поддержка малого и среднего бизнеса – это как национальный приоритет. Я думаю, что конечно, у нас есть стратегический ориентир – это решение V Всебелорусского Национального собрания, и мы должны достичь этих решений.

Предпринимательство – это очень опасная сфера. Но, по крайней мере тех, кто решается на такого рода поступки, кто идёт на это, государство должно опекать. И это как раз функция местной власти.

То есть надо создавать максимально возможные положительные условия.

Георгий Гриц, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Для бизнеса необходимы два параметра: это стабильность (предсказуемость законодательства) и второй: бизнес должен быть мотивирован и раскрепощен.

Раскрепощен в том числе от излишнего давления бюрократов или государства. С этой точки зрения созданы две межведомственные группы. Одна группа – по разработке стратегии малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Это как раз говорит о долговременном тренде. И вторая межведомственная группа, тоже с участием бизнеса, общества, реального сектора экономики, в том числе – государственного, это о раскрепощении деловой инициативы.

Темы, озвученные Президентом во время обращения к парламенту, обсуждают не только эксперты, но и в обществе. Вопросы, которые волнуют белорусов – медицина, образование, жильё. Обзор мнений в нашем опросе.

Опрос:

Сегодня я не думаю, что принципиально там ограничены свободные предприниматели. Достаточно в цивилизованном русле у нас осуществляется бизнес по сравнению со странами. Ту же Россию имею ввиду, Украину. В целом посыл был понятен, что нужно максимально минимизировать все возможные барьеры для развития экономики, развития бизнеса.

Надеемся, что будет лучше работать. Республика сейчас, хотя и трудные времена, но она относительно других республик бывшего Союза на подъеме.

Мне кажется, социальная сфера должна быть рассмотрена парламентом.

Наш Президент, я вчера смотрел его выступление, он говорил хорошие, мудрые вещи.