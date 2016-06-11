Картофель и торговля как сближение Перу и Беларуси: интервью посла Перу в Беларуси и России программе «Картина мира»

Может быть, польская фамилия нового президента Перу как-то обратит его взоры на наш регион и Беларусь в поисках рынков на «дальней дуге» извлечет из этого пользу. Инаугурация новоизбранного лидера Перу состоится 28 июля, и новое правительство появится после этого, – сообщил нам Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в России и Беларуси Карлос Веласко Мендиола – он тоже новый. Еще даже не вручил верительные грамоты президентам обеих стран, но интервью нашей программе любезно согласился дать, отмечая, что Беларусь небезразлична одной из крупнейших стран Латинской Америки.

Господин посол, buenos tardes, как говорят у вас, а по-белорусски бы сказали прывітанне. Но вы, наверное, еще не знаете ни одного белорусского слова. Вы не были пока в Беларуси?

Карлос Веласко Мендиола, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Перу в Российской Федерации, по совместительству в Республике Беларусь:

У меня еще не было возможности посетить вашу страну, но большое спасибо за возможность обратиться к белорусскому народу и к руководству со словами уважения и приветствия в качестве нового посла Перу в Российской Федерации, и по совместительству в Республике Беларусь, которую я надеюсь очень скоро узнать.

Для вас Беларусь пока неизвестная страна, неизведанная. И для белорусов Перу – страна тоже загадочная. Например, линии в пустыне Наска, которые считают иногда следом пришельцев. И даже мы были в Перу, встречались с одним вашим уважаемым человеком, он говорит: «Посмотрите, Бог Инка поход на космонавта».

Карлос Веласко Мендиола:

Не такая уж мы и далекая страна для европейцев. В XXI веке расстояние не имеет большого значения. Ежедневно из Амстердама в Лиму отправляются 4-5 авиарейсов. Лететь 12 часов. Но загадок и тайн предостаточно. Перу – это государство с многовековой историей, культурой и цивилизациями, которые существовали еще до открытия Христофором Колумбом Нового света. Вы упомянули цивилизацию Наска – ей 2000 лет.

Современная Перу сформировалась под влиянием европейской культуры. Скажите, это вам как-то помогает находить общий язык с европейскими странами?

Карлос Веласко Мендиола:

Несомненно. Не только для Перу, но и для всей Южной Америки приход европейцев способствовал развитию. Испания дала нам язык, на котором мы сегодня разговариваем. Дала нам религию, которая затем, в XIX веке, послужила объединяющим фактором всех стран континента в борьбе за независимость. Во всей Южной Америке преимущественно один язык и одна религия – католицизм.

Наш Президент недавно встречался с Папой Римским, который является выходцем, кстати, из Латинской Америки.

Карлос Веласко Мендиола:

Да, это так. Впервые выходец из Латинской Америки, из Аргентины стал Папой Римским. Он умеет влиять на общественное мнение, представляя интересы многих людей.

Мы можем и должны принимать во внимание и кухню, какие-то кулинарные традиции, потому что и Перу считается родиной картофеля, и белорусов называют «бульбашами», то есть картофельниками. У нас картофель – национальное блюдо.

Карлос Веласко Мендиола:

Ученые едины в своем мнении о том, что корнеплоды, известные как картофель, имеют перуанское происхождение. Во времена существования Андской империи картофель выращивался интенсивным образом и наряду с кукурузой был одним из основных продуктов питания. В Старый Свет – Европу – картофель привезли на кораблях испанцы. И неоднократно картофель спасал от голода многие европейские страны.

Словом, когда приедете в Беларусь, голодным не останетесь, сможете найти привычные вам блюда.

Карлос Веласко Мендиола:

Безусловно. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что перуанская кухня сегодня очень популярна в мире. Еще и потому, что она – результат смешения разных гастрономических культур, например, таких стран, как Китай, Япония, с европейским и африканским влиянием.

Точно так же, как смешиваются морепродукты в вашем фирменном блюде – севиче. Севиче готовили в ресторане в Перу, когда были в Лиме. Но в Беларуси, не знаю, найдете вы сивиче или нет. Мы знаем, что в Перу картофель выращивают, сельское хозяйство развито, рыболовство, то, что я сказал (севиче). Какие еще основные отрасли в экономики в Перу, которые могут заинтересовать Беларусь?

Карлос Веласко Мендиола:

Экономика Перу открыта, со свободным рынком, и показывает хороший рост – в среднем 7% в год. Сельское хозяйство тоже развито. Первое место в мире по производству спаржи, мы экспортируем фрукты. А вот картофель, как ни парадоксально, выращиваем только для собственного потребления. В Беларусь могли бы поставлять свежую рыбу, замороженную, рыбные консервы из тунца, кальмары, осьминог. Ведь ими изобилует перуанское море.

Но Беларусь, наверное, могла бы заинтересовать ваша горнодобывающая промышленность? Даже в советские времена Беларусь поставляла в Перу БелАЗы (это крупные карьерные самосвалы) и трактора МТЗ. Сегодня такие поставки возможны или нет? Что для этого должно произойти?

Карлос Веласко Мендиола:

Конечно. Горнодобывающая отрасль дает 7-8% национального ВВП. Мы вторые в мире по экспорту меди и серебра. В наших недрах – золото, цинк, свинец. Для реализации новых горнодобывающих проектов нам нужна новая техника. И экономика Перу открыта для поставок белорусской техники. Если белорусские предприниматели посетят Перу, я уверен, их там очень тепло примут.

Большие возможности для торгово-экономического сотрудничества может дать Евразийский экономический союз, в который ваша страна входит. А мы входим в Тихоокеанский альянс. Сближение на уровне торговых блоков значительно снизит таможенные тарифы.

Вы, как новый посол, поставьте себе задачу, чтобы Беларусь не стала вторичной после России, поскольку вы посол в России, в Беларуси – по совместительству. Например, поставьте задачу возобновить работу отделения посольства Перу в Беларуси. Памятник не обещаю, но память хорошая в Беларуси сохранится.

Карлос Веласко Мендиола:

С большим удовольствием. Задача посольства – способствовать сближению государств, народов, Правительств. Сегодня мы переживаем особенный период, ведь 28 июля у нас в стране поменяется Правительство. Но в любом случае я обещаю работать в этом направлении.

Вы будете вручать верительные грамоты Президенту Беларуси. Скажите, что бы вы хотели спросить или что бы хотели сказать Александру Лукашенко? Есть у вас какая-то идея?

Карлос Веласко Мендиола:

Для меня большая честь поехать в Минск для вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Я передам ему приветственные слова главы нашего государства, хочу передать привет патриотам-белорусам, которые столько вынесли в ходе Второй мировой войны.

У вас состоялись выборы, вы выбрали нового президента. И в этот раз президент без индейской родословной, хотя в новейшей истории Перу были два президента индейских кровей. Скажите, как много индейцев сегодня проживает в Перу, в сельве, в горах? Какое у них положение, насколько государство помогает выжить потомкам древних инков?

Карлос Веласко Мендиола:

По этому поводу не должно быть беспокойств. Конституция Перу признает права всех коренных народов. У министра культуры есть заместитель по вопросам интеркультурализма, и его департамент занимается охраной коренного населения и традиций, помогает индейцам из сельвы и горных районов интегрироваться в современное общество. Эта интеграция предполагает, что любой перуанец независимо от его вероисповедания или происхождения может участвовать в выборах и избираться. В современной истории выходцы из перуанских Анд, имея простое происхождение, становились президентом страны. Учитывая интересы индейских общин, нынешнее Правительство приняло закон о так называемой предварительной консультации, и теперь любой промышленный проект надо согласовывать с коренным населением, проживающим вблизи предполагаемого места строительства, чтобы не нанести ущерб их среде обитания – пастбищам, воде. Это большой прогресс.

Пока живут индейцы в сельве, у вас будут туристы. Вы, конечно, в этом заинтересованы. Но для туристов еще важна безопасность. Мы были в Перу, не почувствовали какой-то особой опасности, но мы знаем, что в Перу в прошлые годы было много терактов. И сегодня для Европы это головная боль. Скажите, как, может быть, какие-то рекомендации у вас есть, как справиться с этой бедой?

Карлос Веласко Мендиола:

Не буду отрицать, что сегодня существуют проблемы с безопасностью людей в основных городах Перу. Согласно последним опросам, это основная причина беспокойства граждан. Улучшилась работа полиции, но для решение проблемы необходимо время. Мы уверены, что сможем это сделать, так же, как смогли победить терроризм в 80-х годах. Это был внутренний идеологизированный терроризм, главная цель которого заключалась в захвате власти силой. И преступность сможем победить, чтобы все граждане могли жить в мире и спокойствии.

Я, конечно, немножко преувеличил комплиментарно о том, что мы не чувствовали опасности. На самом деле были и в трущобах, в бедных кварталах Лимы. И мы попросили двоих вооруженных полицейских, они помогали нам туда пробраться, как-то обеспечивали безопасность, но минут через 15 они сказала, что надо сматываться. Еще минут пять, и они больше нам не гарантируют безопасность, потому что мы уже тут примелькались.

Карлос Веласко Мендиола:

Есть опасные районы в пригороде Лимы и других городов: Арекипа, Трухильо на севере страны. Там орудуют преступные группировки, банды похитителей. Они употребляют наркотики и не отдают себе отчет в том, что делают. Люди боятся, а преступники пользуются этим, чтобы грабить, нападать даже на бедных людей из своих районов.

Когда вы приедете в Беларусь, вы почувствуете себя в абсолютной безопасности. И, кстати говоря, что бы вы хотели увидеть в Беларуси?

Карлос Веласко Мендиола:

Благодарю вас. Мне бы хотелось узнать вашу столицу, встретиться с бизнес-кругами, ознакомиться с системой образования, узнать о достижениях Беларуси в области науки и технологий. И, пользуясь возможностью, я хотел бы приехать и провести дегустацию блюд перуанской кухни. Мы можем привезти перуанского шеф-повара и собственные продукты. Хотя севиче можно готовить из любой рыбы, не обязательно из морской. Это может быть и форель.

Спасибо, господин посол. Я уверен, что наше интервью значительно сблизило Перу и Беларусь.

Карлос Веласко Мендиола:

Благодарю вас за предоставленную возможность рассказать белорусам о своей стране.