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День Независимости 27 октября в Туркменистане. С национальным праздником Гурбангулы Бердымухамедова поздравил Александр Лукашенко

27 октября 2014 11:34
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят  сложившиеся между  двумя государствами отношения стратегического партнерства, а также то, что Беларусь подтверждает свою нацеленность на реализацию всех договоренностей.

К слову, дипломатическим отношениям между странами уже более двадцати лет. Беларусь и Туркменистан активно сотрудничают на международной арене, в торгово-экономической сфере. Кроме того, страны совместно реализуют крупный инвестиционный проект - строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Гурбангулы Бердымухамедов

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