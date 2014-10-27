День Независимости 27 октября в Туркменистане. С национальным праздником Гурбангулы Бердымухамедова поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят сложившиеся между двумя государствами отношения стратегического партнерства, а также то, что Беларусь подтверждает свою нацеленность на реализацию всех договоренностей.

К слову, дипломатическим отношениям между странами уже более двадцати лет. Беларусь и Туркменистан активно сотрудничают на международной арене, в торгово-экономической сфере. Кроме того, страны совместно реализуют крупный инвестиционный проект - строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.