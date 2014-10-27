«Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка лидируют на выборах в Украине

Новости Украины. В воскресенье на Украине прошли выборы в Верховную Раду. После подсчета 1 процента протоколов по партийным спискам лидирует «Блок Петра Порошенко» с 23,29%, «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка набирает 22,44 процента. Пятипроцентный барьер преодолевают еще пять партий: Радикальная партия Олега Ляшко (10,36 процента), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,2 процента), «Оппозиционный блок» (7,19 процента), «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового (5,76 процента), партия «Заступ» (5,23 процента).

Полные данные о результатах народного волеизъявления в электронном виде Центризбирком надеется получить до утра четверга, а официальные цифры должны быть установлены не позднее 10 ноября.

Завершилось также голосование на выборах в Верховную Раду Украины и за границей. В Беларуси избирательные участки были открыты в посольстве Украины в Минске и при генеральном консульстве в Бресте. Отдать свой голос могли только те граждане Украины, которые были включены в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на основании загранпаспорта. К слову, в Минске в выборах приняли участие 268 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.