Прямой эфир

«Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка лидируют на выборах в Украине

27 октября 2014 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В воскресенье на Украине прошли выборы в Верховную Раду. После подсчета 1 процента протоколов по партийным спискам лидирует «Блок Петра Порошенко» с 23,29%, «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка набирает 22,44 процента. Пятипроцентный барьер преодолевают еще пять партий: Радикальная партия Олега Ляшко (10,36 процента), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,2 процента), «Оппозиционный блок» (7,19 процента), «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового (5,76 процента), партия «Заступ» (5,23 процента).

Полные данные о результатах народного волеизъявления в электронном виде Центризбирком надеется получить до утра четверга, а официальные цифры должны быть установлены не позднее 10 ноября.

Завершилось также голосование на выборах в Верховную Раду Украины и за границей. В Беларуси избирательные участки были открыты в посольстве Украины в Минске и при генеральном консульстве в Бресте. Отдать свой голос могли только те граждане Украины, которые были включены в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на основании загранпаспорта. К слову, в Минске в выборах приняли участие 268 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Петр Порошенко # Выборы в Украине # Арсений Яценюк

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы в Верховную Раду Украины: смерть наблюдателя, Дарт Вейдер в числе кандидатов, «Донбасс», нарушения и митинги
26 октября 2014 17:21

Выборы в Верховную Раду Украины: смерть наблюдателя, Дарт Вейдер в числе кандидатов, «Донбасс», нарушения и митинги

Выборы в Верховную Раду Украины: открыто более 30 участков, избраны будут 423 парламентария
26 октября 2014 13:26

Выборы в Верховную Раду Украины: открыто более 30 участков, избраны будут 423 парламентария

Выборы в Украине: за новый состав Верховной Рады голосуют в Минске и Бресте
26 октября 2014 13:17

Выборы в Украине: за новый состав Верховной Рады голосуют в Минске и Бресте