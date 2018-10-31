Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

Новости Беларуси. Минские соглашения нуждаются в совершенствовании формата. Об этом заявили участники дискуссии, посвященной минскому процессу на полях встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия собрала порядка 20 международных экспертов, политиков и дипломатов. Согласно формату чатен-хаус договоренности остались за закрытыми дверями. Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности Однако участники форума отмечают позитивный вклад минской площадки в урегулировании международных конфликтов. Так, на полях форума прошел очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной. Стороны выразили надежду прийти к компромиссу.

Анна Брнабич, премьер-министр Сербии:

То, что форум проводится в Минске, имеет особое значение. Это очень важная встреча перед Мюнхенской конференцией. Многие люди в первый раз в Беларуси открывают ее для себя и я не исключение. Это создает хороший имидж страны, открывает ее потенциал.