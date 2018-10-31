Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы

Новости Беларуси. У глав делегаций стран, участвующих в конференции, достаточно насыщенная программа пребывания в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только деловые встречи. Так, председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев этим утром возложил венок к монументу Победы. Церемония прошла в сопровождении роты почётного караула.