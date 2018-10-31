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Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы

31 октября 2018 12:21
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Новости Беларуси. У глав делегаций стран, участвующих в конференции,  достаточно насыщенная программа пребывания в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы-1

Это не только деловые встречи.  Так, председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев этим утром возложил венок к монументу Победы. Церемония прошла в сопровождении роты почётного караула.

Председатель Сената Парламента Казахстана возложил венок к монументу Победы-4

# Международная политика

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