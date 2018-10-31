Александр Лукашенко – помощнику госсекретаря США: «Мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на постепенное улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился 31 октября с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам. Аарон Уэсс Митчелл не один год проработал в Центре по анализу европейской политики, в нынешней же должности – с октября 2017 года.

Обе стороны отмечают подвижки в двусторонних отношениях, но, как подчеркнул наш Президент, их нельзя назвать кардинальными. По итогам 2017 года Беларусь и США наторговали на 600 млн. долларов. Самого высокого уровня за всю историю отношений достиг и экспорт услуг. В первую очередь, оценили разработки резидентов Парка высоких технологий. Диалог нужно развивать и дальше. И здесь, заверил Президент, белорусы будут самыми надёжными, честными и искренними партнерами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется -- пусть постепенный и медленный -- выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения. Если сказать, что за последнее время не произошло никаких изменений в наших отношениях, это будет неправда, это будет несправедливо, да и Ваш визит, высокопоставленного чиновника администрации Трампа, был бы невозможен сегодня. Да, произошли серьезные подвижки в наших отношениях. Но я их не назвал бы кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе.

Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая Беларусь. Невзирая на то, будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия. Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с Вашей страной. Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, – мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я Вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами.

Аарос Уэсс Митчелл, помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам:

США уделяют большое значение вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь, политической стабильности в Беларуси. Вчера у меня была возможность пообщаться с Вашим министром иностранных дел. И мы видим большой потенциал как в развитии дипломатических, так и экономических связей между нашими странами.