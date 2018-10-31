«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В открытии форума и дискуссионной сессии «Отношения Восток-Запад» ожидается участие Президента Беларуси. Всего будут обсуждаться четыре направления.

В эти минуты речь идёт о «Минском процессе» и поиске механизмов мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Правда, сессия проходит в закрытом формате, который гарантирует анонимность прозвучавших на ней заявлений. Для участия прибыло около 100 человек.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога между разными странами и между Западом и Востоком.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске впервые. Площадка позволяет политикам и экспертам обменяться мнениями о текущей ситуации и вместе попытаться найти решения актуальных проблем.