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«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности

31 октября 2018 11:55
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Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В открытии форума и дискуссионной сессии «Отношения Восток-Запад» ожидается участие Президента Беларуси. Всего будут обсуждаться четыре направления.

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности-1


В эти минуты речь идёт о «Минском процессе» и поиске механизмов мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Правда, сессия проходит в закрытом формате, который гарантирует анонимность прозвучавших на ней заявлений. Для участия прибыло около 100 человек. 

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности-3

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога между разными странами и между Западом и Востоком.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске впервые. Площадка позволяет политикам и экспертам обменяться мнениями о текущей ситуации и вместе попытаться найти решения актуальных проблем.

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности-6

В центре внимания безопасность в регионе. Беларусь давно завоевала репутацию переговорной площадки и в мировом сообществе имеет статус стабильного, надежного партнера. Учитывая вклад нашей страны в урегулирование конфликтных ситуаций руководство Мюнхенской конференции предложило провести встречу именно в Минске.

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности-9

Райнер Линднер, исполнительный директор концерна «Schaeffer AG» (Германия):
Не только приехали эксперты, например, из Германии или западных стран, а много стран из Центральной Европы, из России, США. То есть это действительно международная площадка для обсуждения ключевых вопросов.

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности-12

Встреча продлится два дня. За это время участники планируют обсудить широкий спектр вопросов. Среди тем также отношения Восток-Запад, контроль над вооружением и экономика Восточной Европы.

# Международное сотрудничество # Райнер Линднер # Велько Ковачевич # Фотофакт

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