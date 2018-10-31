«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности
Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперты уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В открытии форума и дискуссионной сессии «Отношения Восток-Запад» ожидается участие Президента Беларуси. Всего будут обсуждаться четыре направления.
В эти минуты речь идёт о «Минском процессе» и поиске механизмов мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Правда, сессия проходит в закрытом формате, который гарантирует анонимность прозвучавших на ней заявлений. Для участия прибыло около 100 человек.
Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога между разными странами и между Западом и Востоком.
Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске впервые. Площадка позволяет политикам и экспертам обменяться мнениями о текущей ситуации и вместе попытаться найти решения актуальных проблем.
В центре внимания безопасность в регионе. Беларусь давно завоевала репутацию переговорной площадки и в мировом сообществе имеет статус стабильного, надежного партнера. Учитывая вклад нашей страны в урегулирование конфликтных ситуаций руководство Мюнхенской конференции предложило провести встречу именно в Минске.
Райнер Линднер, исполнительный директор концерна «Schaeffer AG» (Германия):
Не только приехали эксперты, например, из Германии или западных стран, а много стран из Центральной Европы, из России, США. То есть это действительно международная площадка для обсуждения ключевых вопросов.
Встреча продлится два дня. За это время участники планируют обсудить широкий спектр вопросов. Среди тем также отношения Восток-Запад, контроль над вооружением и экономика Восточной Европы.