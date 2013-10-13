Делегация из японского города Сендай прибыла в Минск

Новости Беларуси. Минск и Сендай становятся еще ближе. Делегация из Японии прибыла 13 октября с визитом в Беларусь.

Визит приурочен к 40-летию установления побратимских связей между Минском и Сендаем. Гости пробудут в Беларуси до середины следующей недели. За это время на примере одной из столичных больниц они ознакомятся с достижениями нашей медицины, а также посетят ряд промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, больше узнать о Сендае смогут и минчане: пройдет презентация культурной программы Страны восходящего солнца.